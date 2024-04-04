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«Норникель» завершил дробление акций 100 к 1

Ведомости

 «Норникель» завершил дробление акций, в результате которого произведена конвертация бумаг в пропорции 100 к 1. Об этом говорится в сообщении компании.

«На счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО «ГМК «Норильский никель», проведены операции по дроблению обыкновенных акций, в результате которых одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 (один) руб. конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) руб. каждая», – говорится в сообщении.

7 декабря акционеры «Норникеля» на внеочередном общем собрании акционеров утвердили дробление обыкновенных акций компании с коэффициентом «100».

В связи с дроблением Московская биржа остановила торги бумагами «Норникеля» на период со 2 по 7 апреля. Торги данными ценными бумагами планируется возобновить 8 апреля. По состоянию на закрытие 1 апреля бумаги стоили 15054 руб. за бумагу.

ГМК «Норильский никель» – крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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