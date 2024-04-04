«Норникель» завершил дробление акций 100 к 1

В связи с дроблением Московская биржа остановила торги бумагами «Норникеля» на период со 2 по 7 апреля. Торги данными ценными бумагами планируется возобновить 8 апреля. По состоянию на закрытие 1 апреля бумаги стоили 15054 руб. за бумагу.