«Норникель» завершил дробление акций 100 к 1
«Норникель» завершил дробление акций, в результате которого произведена конвертация бумаг в пропорции 100 к 1. Об этом говорится в сообщении компании.
«На счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО «ГМК «Норильский никель», проведены операции по дроблению обыкновенных акций, в результате которых одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 (один) руб. конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) руб. каждая», – говорится в сообщении.
7 декабря акционеры «Норникеля» на внеочередном общем собрании акционеров утвердили дробление обыкновенных акций компании с коэффициентом «100».
В связи с дроблением Московская биржа остановила торги бумагами «Норникеля» на период со 2 по 7 апреля. Торги данными ценными бумагами планируется возобновить 8 апреля. По состоянию на закрытие 1 апреля бумаги стоили 15054 руб. за бумагу.
ГМК «Норильский никель» – крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди.