ЦБ получил от Мосбиржи предложения по стимулированию IPO

Мосбиржа также предложила рассмотреть возможность повышения размера налогового вычета, который эмитенты могут получить в качестве дополнительного покрытия расходов при подготовке IPO. Торговая площадка также считает, что поддержкой рынка могут стать налоговые льготы для инвесторов. Биржа предложила освободить физлиц от НДФЛ с дивидендов по акциям российских эмитентов, приобретенных через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Также можно отменить налог на прибыль от продажи приобретенных при участии в IPO акций при условии, что инвестор владел ими более года