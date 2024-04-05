ЦБ получил от Мосбиржи предложения по стимулированию IPO
Банк России получил письмо от Московской бирже с идеями по стимулированию первичных публичных размещений акций (IPO). Торговая площадка предложила ввести ряд дополнительных мер поддержки эмитентов, сообщил «Интерфакс».
В своем письме Мосбиржа предложила продлить до 2030 г. действие механизма, который позволяет компенсировать эмитентам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) часть затрат на подготовку выпуска ценных бумаг. За время действия механизма с 2019 по 2023 г. совокупный объем выпуска облигаций от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил 34 млрд руб., уточняет Мосбиржа.
Также торговая площадка считает, что меру поддержки стоит распространить на эмитентов из сегмента МСП+ с выручкой до 10 млрд руб. в год, а также малые IT-компании. Текущий механизм позволяет компенсировать часть затрат на размещение только представителям МСП с выручкой до 2 млрд руб.
Мосбиржа также предложила рассмотреть возможность повышения размера налогового вычета, который эмитенты могут получить в качестве дополнительного покрытия расходов при подготовке IPO. Торговая площадка также считает, что поддержкой рынка могут стать налоговые льготы для инвесторов. Биржа предложила освободить физлиц от НДФЛ с дивидендов по акциям российских эмитентов, приобретенных через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Также можно отменить налог на прибыль от продажи приобретенных при участии в IPO акций при условии, что инвестор владел ими более года
Еще одной инициативой стало создание ряда pre-IPO фондов, которые обеспечат финансированием компании с инвестиционным потенциалом перед выходом на IPO, говорится в письме. Такие фонды стоит создавать на основе государственно-частного партнерства, уточняется в письме.
Ранее Банк России заявил о смягчении требований к негосударственным пенсионным фондам (НПФ) по инвестированию накоплений и резервов в IPO новых эмитентов. НПФ смогут участвовать в размещениях объемом от 3 млрд руб. Сейчас порог составляет 50 млрд руб.