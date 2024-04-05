/ Инвестиции

ЦБ получил от Мосбиржи предложения по стимулированию IPO

Ведомости

Банк России получил письмо от Московской бирже с идеями по стимулированию первичных публичных размещений акций (IPO). Торговая площадка предложила ввести ряд дополнительных мер поддержки эмитентов, сообщил «Интерфакс».

В своем письме Мосбиржа предложила продлить до 2030 г. действие механизма, который позволяет компенсировать эмитентам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) часть затрат на подготовку выпуска ценных бумаг. За время действия механизма с 2019 по 2023 г. совокупный объем выпуска облигаций от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил 34 млрд руб., уточняет Мосбиржа. 

Также торговая площадка считает, что меру поддержки стоит распространить на эмитентов из сегмента МСП+ с выручкой до 10 млрд руб. в год, а также малые IT-компании. Текущий механизм позволяет компенсировать часть затрат на размещение только представителям МСП с выручкой до 2 млрд руб.

Мосбиржа также предложила рассмотреть возможность повышения размера налогового вычета, который эмитенты могут получить в качестве дополнительного покрытия расходов при подготовке IPO. Торговая площадка также считает, что поддержкой рынка могут стать налоговые льготы для инвесторов. Биржа предложила освободить физлиц от НДФЛ с дивидендов по акциям российских эмитентов, приобретенных через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Также можно отменить налог на прибыль от продажи приобретенных при участии в IPO акций при условии, что инвестор владел ими более года

Еще одной инициативой стало создание ряда pre-IPO фондов, которые обеспечат финансированием компании с инвестиционным потенциалом перед выходом на IPO, говорится в письме. Такие фонды стоит создавать на основе государственно-частного партнерства, уточняется в письме.

Ранее Банк России заявил о смягчении требований к негосударственным пенсионным фондам (НПФ) по инвестированию накоплений и резервов в IPO новых эмитентов. НПФ смогут участвовать в размещениях объемом от 3 млрд руб. Сейчас порог составляет 50 млрд руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных