ЦБ даст возможность частным фондам участвовать в небольших IPO

Банк России смягчит требования к частным пенсионным фондам в части инвестирования накоплений и резервов в компании, которые впервые выходят на биржу. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут участвовать в IPO, если совокупная стоимость акций на организованных торгах будет не менее 3 млрд руб. – сейчас порог 50 млрд руб. Также ЦБ готов увеличить долю акций от общего объема размещения, которую НПФ может приобрести в накопления и резервы, с 5 до 10%. Проект указания в части инвестирования в IPO для пенсионных резервов ЦБ опубликовал 4 апреля, такой же для накоплений – 5 марта.