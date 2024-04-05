/ Инвестиции

ЦБ даст возможность частным фондам участвовать в небольших IPO

Но они в них вряд ли пойдут – НПФ интересны только фундаментально сильные истории
Екатерина Литова
Несмотря на смягчение требований, на рынке пока не верят в резкий рост доли вложений НПФ в акции/ Евгений Разумный / Ведомости

Банк России смягчит требования к частным пенсионным фондам в части инвестирования накоплений и резервов в компании, которые впервые выходят на биржу. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут участвовать в IPO, если совокупная стоимость акций на организованных торгах будет не менее 3 млрд руб. – сейчас порог 50 млрд руб. Также ЦБ готов увеличить долю акций от общего объема размещения, которую НПФ может приобрести в накопления и резервы, с 5 до 10%. Проект указания в части инвестирования в IPO для пенсионных резервов ЦБ опубликовал 4 апреля, такой же для накоплений – 5 марта.

Как пояснил «Ведомостям» представитель ЦБ, оба указания разрешат НПФ приобретать до 10% акций от объема размещения при IPO в пенсионные накопления и еще до 10% – в резервы. Но требование к минимальному порогу размещения в размере 3 млрд руб. – общее. Если оно не соблюдается, НПФ не сможет приобрести акции в рамках такого IPO ни в накопления, ни в резервы, отметил представитель регулятора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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