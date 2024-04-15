/ Инвестиции

Акции «Русала» и «Норникеля» подешевели после введения санкций США

Ведомости

Акции российских металлургических компаний «Русала» и «Норникеля» подешевели в ходе торгов 15 апреля.

Котировки «Русала» снизились на 3,3%, до 41,1 руб. Акции «Норникеля» потеряли 2,66%, снизившись до 160,42 руб. К 11:30 мск котировки двух компаний стоили 41,35 руб. (2,71%) и 162,5 руб. (-1,4%) соответственно.

В пятницу США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России 13 апреля и позже. Американским и британским компаниям также запретили оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа.

При этом алюминий и никель на LME подорожали на 9,4% и 8,8% соответственно. Как отмечает Bloomberg, это реакция трейдеров на новые санкции США и Великобритании.

Влияние новых санкций на «Норникель» и «Русал» будет ограниченным, считает старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин. Российские компании реализуют стратегию по переориентации поставок из ЕС и США на рынки Китая и Азии с 2022 г., и вполне успешно, отмечает эксперт. Россия занимает 7% мирового рынка никеля, 7% алюминия, около 3–4% меди. Поэтому потенциальные сбои с поставками металлов будут приводить к росту мировой цены, что может компенсировать снижение поставок металлов, добавляет Смолин.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных