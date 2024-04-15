Акции «Русала» и «Норникеля» подешевели после введения санкций США

Влияние новых санкций на «Норникель» и «Русал» будет ограниченным, считает старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин. Российские компании реализуют стратегию по переориентации поставок из ЕС и США на рынки Китая и Азии с 2022 г., и вполне успешно, отмечает эксперт. Россия занимает 7% мирового рынка никеля, 7% алюминия, около 3–4% меди. Поэтому потенциальные сбои с поставками металлов будут приводить к росту мировой цены, что может компенсировать снижение поставок металлов, добавляет Смолин.