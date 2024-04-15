Акции «Русала» и «Норникеля» подешевели после введения санкций США
Акции российских металлургических компаний «Русала» и «Норникеля» подешевели в ходе торгов 15 апреля.
Котировки «Русала» снизились на 3,3%, до 41,1 руб. Акции «Норникеля» потеряли 2,66%, снизившись до 160,42 руб. К 11:30 мск котировки двух компаний стоили 41,35 руб. (2,71%) и 162,5 руб. (-1,4%) соответственно.
В пятницу США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России 13 апреля и позже. Американским и британским компаниям также запретили оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа.
При этом алюминий и никель на LME подорожали на 9,4% и 8,8% соответственно. Как отмечает Bloomberg, это реакция трейдеров на новые санкции США и Великобритании.
Влияние новых санкций на «Норникель» и «Русал» будет ограниченным, считает старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин. Российские компании реализуют стратегию по переориентации поставок из ЕС и США на рынки Китая и Азии с 2022 г., и вполне успешно, отмечает эксперт. Россия занимает 7% мирового рынка никеля, 7% алюминия, около 3–4% меди. Поэтому потенциальные сбои с поставками металлов будут приводить к росту мировой цены, что может компенсировать снижение поставок металлов, добавляет Смолин.