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Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале увеличилась почти вдвое

Ведомости

Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале 2024 г. увеличилась на 97,3% до 24 млрд руб., следует из финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В тот же период выручка ритейлера выросла на 27,3% до 886,22 млрд руб. Чистая розничная выручка увеличилась на 26,9% до 880,3 млрд руб. на фоне роста торговых площадей на 12,3% и роста LFL продаж на 14,8%, в то время как продажи цифровых бизнесов X5 выросли на 81,7 % г/г., сообщает компания.

Согласно отчету, скорректированная EBITDA увеличилась на 37,9% г/г до 55,47 млрд руб. Рентабельность скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 6,3%.

Квартальный рост LFL продаж составил 14,8% г/г за счет роста LFL продаж «Пятерочки» и «Перекрестка» на 14,6% и 16,8% соответственно. Рост LFL среднего чека стал основном драйвером роста LFL продаж в отчетный период, при этом рост LFL трафика составил 2,9% г/г.

Валовая прибыль ритейлера выросла в квартале на 27,1% до 209,6 млрд руб. Валовая рентабельность до применения МСФО (IFRS) 16 снизилась на 4 б.п. г/г до 23,7% в отчетный период в основном за счет роста расходов на логистику и транспортных расходов, частично компенсированного ростом коммерческой рентабельности на фоне оптимизации ассортимента и промоакций, поясняет компания.

Торги расписками компании, котирующимися на Мосбирже, в настоящий момент приостановлены с 5 апреля. Как сообщала компания, решение было принято в связи с заявлением в суд против Х5, поданным Минпромторгом 29 марта 2024 г.

X5 Retail Group – управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Ранее представила операционные результаты за I квартал 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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