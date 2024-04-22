Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале увеличилась почти вдвое
Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале 2024 г. увеличилась на 97,3% до 24 млрд руб., следует из финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
В тот же период выручка ритейлера выросла на 27,3% до 886,22 млрд руб. Чистая розничная выручка увеличилась на 26,9% до 880,3 млрд руб. на фоне роста торговых площадей на 12,3% и роста LFL продаж на 14,8%, в то время как продажи цифровых бизнесов X5 выросли на 81,7 % г/г., сообщает компания.
Согласно отчету, скорректированная EBITDA увеличилась на 37,9% г/г до 55,47 млрд руб. Рентабельность скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 6,3%.
Квартальный рост LFL продаж составил 14,8% г/г за счет роста LFL продаж «Пятерочки» и «Перекрестка» на 14,6% и 16,8% соответственно. Рост LFL среднего чека стал основном драйвером роста LFL продаж в отчетный период, при этом рост LFL трафика составил 2,9% г/г.
Валовая прибыль ритейлера выросла в квартале на 27,1% до 209,6 млрд руб. Валовая рентабельность до применения МСФО (IFRS) 16 снизилась на 4 б.п. г/г до 23,7% в отчетный период в основном за счет роста расходов на логистику и транспортных расходов, частично компенсированного ростом коммерческой рентабельности на фоне оптимизации ассортимента и промоакций, поясняет компания.
Торги расписками компании, котирующимися на Мосбирже, в настоящий момент приостановлены с 5 апреля. Как сообщала компания, решение было принято в связи с заявлением в суд против Х5, поданным Минпромторгом 29 марта 2024 г.
X5 Retail Group – управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Ранее представила операционные результаты за I квартал 2024 г.