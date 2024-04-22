Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале увеличилась почти вдвое

В тот же период выручка ритейлера выросла на 27,3% до 886,22 млрд руб. Чистая розничная выручка увеличилась на 26,9% до 880,3 млрд руб. на фоне роста торговых площадей на 12,3% и роста LFL продаж на 14,8%, в то время как продажи цифровых бизнесов X5 выросли на 81,7 % г/г., сообщает компания.