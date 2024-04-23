«УК Опен Ойл Маркет» привлечет 1 млрд рублей в рамках pre-IPO

У компании есть планы по первичному публичному размещению (IPO) на Мосбирже, но сейчас она сконцентрированы на pre-IPO, отметил Терешкин в ходе презентации. По его словам, средства от pre-IPO будут вложены в масштабирование самого проекта, в том числе 453 млн руб. – в развитие отдела продаж – открытие филиалов по России. При этом 73 млн руб. будут направлены на продвижение – участие в выставках и др.