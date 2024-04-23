«УК Опен Ойл Маркет» привлечет 1 млрд рублей в рамках pre-IPO
Маркетплейс по продаже нефтепродуктов Open Oil Market привлечет средства по закрытой подписке (раунд pre-IPO) в размере 1 млрд руб., предложение пройдет в формате 100% cash-in. Об этом рассказал на презентации гендиректор «УК Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин.
Изначально «УК Опен Ойл Маркет» – это IT-компания, имеет статус университетского стартапа президентской академии. Команда стартапа насчитывает 30 человек. Open Oil Market – это независимый B2B-маркетплейс по продаже и мгновенной покупке нефтепродуктов, а также песков и глины, на котором порядка 2000 участников – поставщики, покупатели и финансовые партнеры.
У компании есть планы по первичному публичному размещению (IPO) на Мосбирже, но сейчас она сконцентрированы на pre-IPO, отметил Терешкин в ходе презентации. По его словам, средства от pre-IPO будут вложены в масштабирование самого проекта, в том числе 453 млн руб. – в развитие отдела продаж – открытие филиалов по России. При этом 73 млн руб. будут направлены на продвижение – участие в выставках и др.
Привлеченные средства планируется направить на развитие клиентского сервиса и доработку цифровой платформы, пояснила директор по продукту Ирина Белова. Она отметила, что в каждом регионе планируется расширить базу поставщиков. Кроме того, планируется создать большой блок логистики – построить базу перевозчиков.
В рамках сделки возможен возраст инвестиций от фонда «Сколково». Об этом на презентации рассказал начальник управления по инвестициям в университетские стартапы фонда «Сколково» Андрей Зверев.
По его словам, программа университетских стартапов предусматривает возможность частным инвесторам вернуть 50% и более 100% суммы НДФЛ, уплаченной инвестором за три предшествующих года. Важным условием является то, что инвестиции должны составлять не менее 500 000 руб. При этом максимальная сумма возврата одному инвестору за инвестиции в один стартап – 20 млн руб.
Ранее проект Open Oil Market разрабатывался и был выведен на рынок компанией «Орг-маркет». Образование компании и начало разработки продукта началось с августа 2020 г. В декабре 2023 г. «Орг-Маркет» было реорганизовано путем преобразования в АО «Опен ойл маркет» и на данный момент входит в группу компаний АО «УК Опен Ойл Маркет».
Выручка компании в 2023 г. Составила 4,25 млрд руб. Общий объем товарооборота (GMV) составил 5,9 млрд руб. EBITDA составила 18,5 млн руб. К 2026 г. компания планирует увеличить выручку в пять раз до 23,2 млрд, а GVM до 736 млрд руб. Показатель EBITDA планируется увеличить до 2,4 млрд руб.