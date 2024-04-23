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«УК Опен Ойл Маркет» привлечет 1 млрд рублей в рамках pre-IPO

Ведомости

Маркетплейс по продаже нефтепродуктов Open Oil Market привлечет средства по закрытой подписке (раунд pre-IPO) в размере 1 млрд руб., предложение пройдет в формате 100% cash-in. Об этом рассказал на презентации гендиректор «УК Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин. 

Размещение будет проходить через инвестиционную платформу «ВТБ регистратор».

Изначально «УК Опен Ойл Маркет» – это IT-компания, имеет статус университетского стартапа президентской академии. Команда стартапа насчитывает 30 человек. Open Oil Market – это независимый B2B-маркетплейс по продаже и мгновенной покупке нефтепродуктов, а также песков и глины, на котором порядка 2000 участников – поставщики, покупатели и финансовые партнеры.

У компании есть планы по первичному публичному размещению (IPO) на Мосбирже, но сейчас она сконцентрированы на pre-IPO, отметил Терешкин в ходе презентации. По его словам, средства от pre-IPO будут вложены в масштабирование самого проекта, в том числе 453 млн руб. – в развитие отдела продаж – открытие филиалов по России. При этом 73 млн руб. будут направлены на продвижение – участие в выставках и др.

Привлеченные средства планируется направить на развитие клиентского сервиса и доработку цифровой платформы, пояснила директор по продукту Ирина Белова. Она отметила, что в каждом регионе планируется расширить базу поставщиков. Кроме того, планируется создать большой блок логистики – построить базу перевозчиков.

В рамках сделки возможен возраст инвестиций от фонда «Сколково». Об этом на презентации рассказал начальник управления по инвестициям в университетские стартапы фонда «Сколково» Андрей Зверев. 

По его словам, программа университетских стартапов предусматривает возможность частным инвесторам вернуть 50% и более 100% суммы НДФЛ, уплаченной инвестором за три предшествующих года. Важным условием является то, что инвестиции должны составлять не менее 500 000 руб. При этом максимальная сумма возврата одному инвестору за инвестиции в один стартап – 20 млн руб.

Ранее проект Open Oil Market разрабатывался и был выведен на рынок компанией «Орг-маркет». Образование компании и начало разработки продукта началось с августа 2020 г. В декабре 2023 г. «Орг-Маркет» было реорганизовано путем преобразования в АО «Опен ойл маркет» и на данный момент входит в группу компаний АО «УК Опен Ойл Маркет». 

Выручка компании в 2023 г. Составила 4,25 млрд руб. Общий объем товарооборота (GMV) составил 5,9 млрд руб. EBITDA составила 18,5 млн руб. К 2026 г. компания планирует увеличить выручку в пять раз до 23,2 млрд, а GVM до 736 млрд руб. Показатель EBITDA планируется увеличить до 2,4 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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