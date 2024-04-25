Ozon в I квартале увеличил выручку на 32%

Операционные расходы в отчетный квартал увеличились на 52% г/г, при этом операционные расходы в процентах от GMV (объем оборота товаров), включая услуги, снизились на 1 п.п. г/г до 4,2%. В то же время расходы на продажи и маркетинг выросли на 77% г/г, а расходы на технологии и контент – на 53% г/г на фоне роста сегмента e-commerce и «Финтеха». При этом значительно снизилась доля общих и административных расходов от GMV – с 1,4% до 0,8%, отмечает компания.