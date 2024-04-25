Ozon в I квартале увеличил выручку на 32%
Ozon увеличил выручку в I квартале 2024 г. на 32% г/г до 122,9 млрд руб. за счет роста выручки от оказания услуг на 39% на фоне растущей монетизации рекламных услуг, а также роста процентной выручки сегмента «Финтех» более чем втрое. Об этом говорится в финансовых результатах по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Выручка «Финтеха» составила в отчетный период 14,6 млрд руб. Росту выручки от оказания услуг (+39%) способствовал рост рекламной выручки на 120% г/г. Замедление темпа роста выручки от комиссий маркетплейса (+11%) в I квартале 2024 г. компания объяснила стратегическими инвестициями в снижение цен и внедрением агентской модели для сервисов для продавцов.
Операционные расходы в отчетный квартал увеличились на 52% г/г, при этом операционные расходы в процентах от GMV (объем оборота товаров), включая услуги, снизились на 1 п.п. г/г до 4,2%. В то же время расходы на продажи и маркетинг выросли на 77% г/г, а расходы на технологии и контент – на 53% г/г на фоне роста сегмента e-commerce и «Финтеха». При этом значительно снизилась доля общих и административных расходов от GMV – с 1,4% до 0,8%, отмечает компания.
Убыток за квартал составил 13,2 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 10,7 млрд руб. в аналогичный период годом ранее. Компания объясняет такую динамику признанием дохода в 18,4 млрд руб. от реструктуризации обязательств по конвертируемым облигациям в первом квартале 2023 г., а также ростом процентных обязательств из-за увеличения процентной ставки.
Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности, в I квартале этого года составил 1 млрд руб. по сравнению с 1,8 млрд руб. в I квартале 2023 г. Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, увеличился до 9 млрд руб. с 4,5 млрд руб.