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Ozon в I квартале увеличил выручку на 32%

Ведомости

Ozon увеличил выручку в I квартале 2024 г. на 32% г/г до 122,9 млрд руб. за счет роста выручки от оказания услуг на 39% на фоне растущей монетизации рекламных услуг, а также роста процентной выручки сегмента «Финтех» более чем втрое. Об этом говорится в финансовых результатах по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Стоимость акций Ozon в ходе торгов 25 апреля выросла на 2% до 4088 руб. По состоянию на 12:00 мск стоимость бумаг составила 4073 руб. (+1,63%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 434,38 пункта (+0,16%).

Выручка «Финтеха» составила в отчетный период 14,6 млрд руб. Росту выручки от оказания услуг (+39%) способствовал рост рекламной выручки на 120% г/г. Замедление темпа роста выручки от комиссий маркетплейса (+11%) в I квартале 2024 г. компания объяснила стратегическими инвестициями в снижение цен и внедрением агентской модели для сервисов для продавцов.

Операционные расходы в отчетный квартал увеличились на 52% г/г, при этом операционные расходы в процентах от GMV (объем оборота товаров), включая услуги, снизились на 1 п.п. г/г до 4,2%. В то же время расходы на продажи и маркетинг выросли на 77% г/г, а расходы на технологии и контент – на 53% г/г на фоне роста сегмента e-commerce и «Финтеха». При этом значительно снизилась доля общих и административных расходов от GMV – с 1,4% до 0,8%, отмечает компания.

Убыток за квартал составил 13,2 млрд руб. по сравнению с прибылью в размере 10,7 млрд руб. в аналогичный период годом ранее. Компания объясняет такую динамику признанием дохода в 18,4 млрд руб. от реструктуризации обязательств по конвертируемым облигациям в первом квартале 2023 г., а также ростом процентных обязательств из-за увеличения процентной ставки.

Чистый поток денежных средств, использованных в операционной деятельности, в I квартале этого года составил 1 млрд руб. по сравнению с 1,8 млрд руб. в I квартале 2023 г. Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности, увеличился до 9 млрд руб. с 4,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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