X5 Retail Group N.V. сообщила о приостановке ее прав в российской «дочке»

Заявление было подано на основании федерального закона РФ №470-ФЗ от 4 августа 2023 г. Суд удовлетворил его в полном объеме, но еще не опубликовал полный текст своего решения. Поэтому компания еще не осведомлена о конкретном содержании решения суда и дате его публикации, которая служит отправной точкой для предусмотренных законом процедур. Однако уже понятно, что решение Суда приостанавливает акционерные права X5 в «Корпоративный центр ИКС 5» и передает принадлежащие X5 акции самой дочерней компании.