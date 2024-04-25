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X5 Retail Group N.V. сообщила о приостановке ее прав в российской «дочке»

Ведомости

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Министерства промышленности и торговли России о приостановлении осуществления корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в ее российской дочерней компании ООО «Корпоративный центр ИКС 5». Об этом говорится в сообщении компании.

Заявление было подано на основании федерального закона РФ №470-ФЗ от 4 августа 2023 г. Суд удовлетворил его в полном объеме, но еще не опубликовал полный текст своего решения. Поэтому компания еще не осведомлена о конкретном содержании решения суда и дате его публикации, которая служит отправной точкой для предусмотренных законом процедур. Однако уже понятно, что решение Суда приостанавливает акционерные права X5 в «Корпоративный центр ИКС 5» и передает принадлежащие X5 акции самой дочерней компании.

Когда решение суда будет опубликовано, нероссийские держатели депозитарных расписок и бенефициары компании смогут получить акции дочерней компании пропорционально их участию в X5. В то же время российские держатели и конечные владельцы депозитарных расписок компании будут обязаны принять такие распределяемые акции. При этом решение суда не влияет на торговые операции в России, отметили в компании.

Ранее X5 Retail Group сообщала, что в I квартале 2024 г. увеличила чистую прибыль на 97,3% до 24 млрд руб. X5 Retail Group – управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Торги расписками компании, котирующимися на Мосбирже, в настоящий момент приостановлены с 5 апреля. Как сообщала компания, решение было принято в связи с заявлением в суд против Х5, поданным Минпромторгом 29 марта 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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