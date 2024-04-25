Повышение номинала акций ВТБ обсудят на годовом собрании акционеров в июне
По его словам, через месяц после этого решения – примерно в июле – компания реализует укрупнение номинала акции, котирующихся на Московской бирже, до 50 руб. за акцию.
«Основная наша цель – это удобство после обратного сплита, укрупнения номинала торговли нашими акциями. Сейчас инвестор, желая инвестировать сравнительно небольшую сумму в 10 000 руб., вынуждены делить это на копейки и получать 300 с лишним тысяч акций, вводить это в приложение, терминал и так далее. После укрупнения нужно будет ввести 60 акций. По сути, это удобство торговли – купли-продажи акций ВТБ», – пояснил Пьянов.
Еще одним «удобством» обратного сплита он отметил подсчет при возврате к выплате дивидендов.
«Мы уже не будет оперировать квинтиллионными долями рубля, приходящимися на одну акцию, а будем оперировать в решении по дивидендам более понятными для розничных инвесторов цифрами», – добавил он.
Обратный сплит акций ВТБ, т. е. повышение номинала бумаг через их объединение, сделает их более удобными и престижными для инвесторов, говорили опрошенные «Ведомостями» аналитики. О планах консолидировать акции Пьянов заявлял в январе. По его словам, проработка этого механизма может продлиться до конца 2024 г.