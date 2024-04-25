Повышение номинала акций ВТБ обсудят на годовом собрании акционеров в июне

«Основная наша цель – это удобство после обратного сплита, укрупнения номинала торговли нашими акциями. Сейчас инвестор, желая инвестировать сравнительно небольшую сумму в 10 000 руб., вынуждены делить это на копейки и получать 300 с лишним тысяч акций, вводить это в приложение, терминал и так далее. После укрупнения нужно будет ввести 60 акций. По сути, это удобство торговли – купли-продажи акций ВТБ», – пояснил Пьянов.