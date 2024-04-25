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Повышение номинала акций ВТБ обсудят на годовом собрании акционеров в июне

Ведомости

Вопрос об укрупнении номинала акций банка ВТБ планируется внести в повестку годового общего собрания акционеров, которое состоится в июне этого года. Об этом заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире РБК ТВ.

По его словам, через месяц после этого решения – примерно в июле – компания реализует укрупнение номинала акции, котирующихся на Московской бирже, до 50 руб. за акцию.

Стоимость акций ВТБ в ходе торгов 25 апреля выросла на 1,7% до максимума 0,238 руб. за акцию. Котировки по состоянию на 15:03 мск стоили 0,02374 руб. (+1,47%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 434,59 пункта (+0,17%).

«Основная наша цель – это удобство после обратного сплита, укрупнения номинала торговли нашими акциями. Сейчас инвестор, желая инвестировать сравнительно небольшую сумму в 10 000 руб., вынуждены делить это на копейки и получать 300 с лишним тысяч акций, вводить это в приложение, терминал и так далее. После укрупнения нужно будет ввести 60 акций. По сути, это удобство торговли – купли-продажи акций ВТБ», – пояснил Пьянов.

Еще одним «удобством» обратного сплита он отметил подсчет при возврате к выплате дивидендов.

«Мы уже не будет оперировать квинтиллионными долями рубля, приходящимися на одну акцию, а будем оперировать в решении по дивидендам более понятными для розничных инвесторов цифрами», – добавил он.

Обратный сплит акций ВТБ, т. е. повышение номинала бумаг через их объединение, сделает их более удобными и престижными для инвесторов, говорили опрошенные «Ведомостями» аналитики. О планах консолидировать акции Пьянов заявлял в январе. По его словам, проработка этого механизма может продлиться до конца 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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