Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось из-за отсутствия кворума
Эмитент Московская биржа сообщил, что его годовое общее собрание акционеров 25 апреля объявлено несостоявшимся.
«Основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся: отсутствие кворума для проведения общего собрания», – говорится в сообщении.
Стоимость акций эмитента в ходе торгов 25 апреля выросла на 0,74% до 226,5 руб. По состоянию на 16:10 мск бумаги стоили 226,1 руб. (+0,56%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 437,57 пункта (+0,25%).
Совет директоров Московской биржи в марте рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2023 г. в размере 17,35 руб. на акцию. Сообщалось, что на выплаты биржа планирует направить 39,5 млрд из 60,8 млрд руб. чистой прибыли, т. е. почти 65% – в два раза больше, чем год назад. Окончательное решение планировалось принять на годовом собрании акционеров 25 апреля. Ими являются порядка 500 000 физических и около 2000 юридических лиц.
Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков ожидали выплат на уровне минимального порога по дивидендной политике, т. е. 50% чистой прибыли. В Альфа-банке ожидали 16 руб. на акцию, или 60% чистой прибыли.