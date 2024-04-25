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Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось из-за отсутствия кворума

Ведомости

Эмитент Московская биржа сообщил, что его годовое общее собрание акционеров 25 апреля объявлено несостоявшимся.

«Основание для объявления общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся: отсутствие кворума для проведения общего собрания», – говорится в сообщении.

Стоимость акций эмитента в ходе торгов 25 апреля выросла на 0,74% до 226,5 руб. По состоянию на 16:10 мск бумаги стоили 226,1 руб. (+0,56%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 437,57 пункта (+0,25%).

Совет директоров Московской биржи в марте рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2023 г. в размере 17,35 руб. на акцию. Сообщалось, что на выплаты биржа планирует направить 39,5 млрд из 60,8 млрд руб. чистой прибыли, т. е. почти 65% – в два раза больше, чем год назад. Окончательное решение планировалось принять на годовом собрании акционеров 25 апреля. Ими являются порядка 500 000 физических и около 2000 юридических лиц.

Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков ожидали выплат на уровне минимального порога по дивидендной политике, т. е. 50% чистой прибыли. В Альфа-банке ожидали 16 руб. на акцию, или 60% чистой прибыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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