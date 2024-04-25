Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось из-за отсутствия кворума

Совет директоров Московской биржи в марте рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2023 г. в размере 17,35 руб. на акцию. Сообщалось, что на выплаты биржа планирует направить 39,5 млрд из 60,8 млрд руб. чистой прибыли, т. е. почти 65% – в два раза больше, чем год назад. Окончательное решение планировалось принять на годовом собрании акционеров 25 апреля. Ими являются порядка 500 000 физических и около 2000 юридических лиц.