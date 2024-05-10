Европейские компании заявили о рекордно низком уровне оптимизма по бизнесу в КНР
Доля европейских фирм, которые считают Китай лучшим местом для инвестиций, достигла рекордно низкого уровня, об этом заявили только 13% опрошенных компаний, пишут Reuters и Financial Times (FT) со ссылкой на опрос Европейской торговой палаты в Китае.
Оценка респондентами перспектив ведения бизнеса в Китае оказалась самой низкой за 20-летнюю историю отчета палаты, указывает Reuters. По этому вопросу 44% участников опроса настроены пессимистично, и только 13% компаний заявили, что сейчас они рассматривают Китай в качестве главного направления для инвестиций. В прошлом году эта доля составляла 16%.
Число компаний, которые говорят об увеличении доходов, также является самым низким за всю историю, указывает палата. Около 40% респондентов назвали слабую экономику Китая самой большой проблемой для бизнеса. Замедление мировой экономики европейские фирмы назвали второй по значимости проблемой (15%).
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже с главой КНР Си Цзиньпином призвали его к более сбалансированной торговле с Европой, но китайский лидер, как пишет агентство, «не проявил особых признаков готовности пойти на серьезные уступки».
«Есть тревожные признаки того, что некоторые европейские компании либо разграничивают операции, либо сокращают свои амбиции в Китае, поскольку проблемы, с которыми они сталкиваются, начинают перевешивать преимущества пребывания здесь», - сказал президент торговой палаты Йенс Эскелунд.
Европейские компании сталкиваются с растущей неопределенностью в Китае, что во многом связано с экономической нестабильностью и менее предсказуемой политикой, заявил также управляющий директор консалтинговой компании по менеджменту Roland Berger Дени Депу.
Компании продолжают переносить запланированные для КНР инвестиции на альтернативные рынки, которые считаются более «предсказуемыми, надежными и прозрачными», отменить эти решения «в одночасье» будет невозможно, добавили в палате.