Европейские компании заявили о рекордно низком уровне оптимизма по бизнесу в КНР

Оценка респондентами перспектив ведения бизнеса в Китае оказалась самой низкой за 20-летнюю историю отчета палаты, указывает Reuters. По этому вопросу 44% участников опроса настроены пессимистично, и только 13% компаний заявили, что сейчас они рассматривают Китай в качестве главного направления для инвестиций. В прошлом году эта доля составляла 16%.