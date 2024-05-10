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Европейские компании заявили о рекордно низком уровне оптимизма по бизнесу в КНР

Ведомости

Доля европейских фирм, которые считают Китай лучшим местом для инвестиций, достигла рекордно низкого уровня, об этом заявили только 13% опрошенных компаний, пишут Reuters и Financial Times (FT) со ссылкой на опрос Европейской торговой палаты в Китае.

Оценка респондентами перспектив ведения бизнеса в Китае оказалась самой низкой за 20-летнюю историю отчета палаты, указывает Reuters. По этому вопросу 44% участников опроса настроены пессимистично, и только 13% компаний заявили, что сейчас они рассматривают Китай в качестве главного направления для инвестиций. В прошлом году эта доля составляла 16%.

Число компаний, которые говорят об увеличении доходов, также является самым низким за всю историю, указывает палата. Около 40% респондентов назвали слабую экономику Китая самой большой проблемой для бизнеса. Замедление мировой экономики европейские фирмы назвали второй по значимости проблемой (15%).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже с главой КНР Си Цзиньпином призвали его к более сбалансированной торговле с Европой, но китайский лидер, как пишет агентство, «не проявил особых признаков готовности пойти на серьезные уступки».

«Есть тревожные признаки того, что некоторые европейские компании либо разграничивают операции, либо сокращают свои амбиции в Китае, поскольку проблемы, с которыми они сталкиваются, начинают перевешивать преимущества пребывания здесь», - сказал президент торговой палаты Йенс Эскелунд.

Европейские компании сталкиваются с растущей неопределенностью в Китае, что во многом связано с экономической нестабильностью и менее предсказуемой политикой, заявил также управляющий директор консалтинговой компании по менеджменту Roland Berger Дени Депу.

Компании продолжают переносить запланированные для КНР инвестиции на альтернативные рынки, которые считаются более «предсказуемыми, надежными и прозрачными», отменить эти решения «в одночасье» будет невозможно, добавили в палате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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