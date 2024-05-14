Акционеры НЛМК утвердили дивиденды в размере 25,43 рублей на акцию

Ранее в апреле совет директоров НЛМК рекомендовал собранию акционеров компании утвердить дивиденды за 2023 г. в размере 23,45 руб. на акцию. Чистая прибыль по МСФО в этот период составила 209,373 млрд руб., что на 25,8% больше, чем в 2022 г. Выручка группы за отчетный период выросла на 3,6% г/г, достигнув 933,435 млрд руб.