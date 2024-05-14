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Акционеры НЛМК утвердили дивиденды в размере 25,43 рублей на акцию

Ведомости

Акционеры производителя стальной продукции НЛМК утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 2023 г. в размере 25,43 руб. на акцию (дивдоходность – 10%). Об этом говорится в сообщении компании.

Дивиденды будут выплачиваться в том числе за счет прибыли прошлых лет, отмечает компания.

Акционеры также установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27 мая 2024 г.

Акции НЛМК в ходе торгов 14 мая подорожали на 0,65% до 253,94 руб. По состоянию на 17:12 мск их стоимость составила 253,08 руб. (+0,3%), индекс Мосбиржи находился на отметке – 3464,28 пункта (+0,21%). 

Ранее в апреле совет директоров НЛМК рекомендовал собранию акционеров компании утвердить дивиденды за 2023 г. в размере 23,45 руб. на акцию. Чистая прибыль по МСФО в этот период составила 209,373 млрд руб., что на 25,8% больше, чем в 2022 г. Выручка группы за отчетный период выросла на 3,6% г/г, достигнув 933,435 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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