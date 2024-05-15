Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Набиуллина: ЦБ обеспокоен аллокацией на IPO и free-float после него

Ведомости

Банк России обеспокоен аллокацией на IPO, в связи с чем планирует обсудить с игроками рынка минимальный порог акций в свободном обращении (free-float) после первичного публичного предложения. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».

«Мы видим, какая низкая доля акций в свободном обращении, то есть незначительный free-float, – даже у тех компаний, которые выходят на рынок, free-float небольшой. Понятно, что он может быть небольшим у компаний, которые делают первые шаги, но он остается [небольшим] и у тех, кто уже давно на рынке», – заявила она.

Набиуллина добавила, что введение минимального порога free-float акций позволило бы обеспечить рост ликвидности бумаг и качественное ценообразование на бирже. Регулятор также планирует выпустить рекомендации для выходящих на IPO компаний, среди которых публикация принципов аллокации по итогам первичного предложения, раскрытие эмитентом информации о владеющих пакетом акций акционерах, а также акционерах, которые берут на себя обязательства какое-то время не продавать ценные бумаги («локап»).

Набиуллина также предложила брокерам предупреждать клиентов о том, что их поручения могут быть не выполнены в полном объеме.

5 апреля Банк России получил письмо от Мосбиржи с идеями по стимулированию IPO. В своем письме Мосбиржа предложила продлить до 2030 г. действие механизма, который позволяет компенсировать эмитентам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) часть затрат на подготовку выпуска ценных бумаг. За время действия механизма с 2019 по 2023 г. совокупный объем выпуска облигаций от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил 34 млрд руб. Также торговая площадка считает, что меру поддержки стоит распространить на эмитентов из сегмента МСП+ с выручкой до 10 млрд руб. в год, а также малые IT-компании.

Ранее Банк России заявил о смягчении требований к негосударственным пенсионным фондам (НПФ) по инвестированию накоплений и резервов в IPO новых эмитентов. НПФ смогут участвовать в размещениях объемом от 3 млрд руб. Сейчас порог составляет 50 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных