Набиуллина: ЦБ обеспокоен аллокацией на IPO и free-float после него
Банк России обеспокоен аллокацией на IPO, в связи с чем планирует обсудить с игроками рынка минимальный порог акций в свободном обращении (free-float) после первичного публичного предложения. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».
«Мы видим, какая низкая доля акций в свободном обращении, то есть незначительный free-float, – даже у тех компаний, которые выходят на рынок, free-float небольшой. Понятно, что он может быть небольшим у компаний, которые делают первые шаги, но он остается [небольшим] и у тех, кто уже давно на рынке», – заявила она.
Набиуллина добавила, что введение минимального порога free-float акций позволило бы обеспечить рост ликвидности бумаг и качественное ценообразование на бирже. Регулятор также планирует выпустить рекомендации для выходящих на IPO компаний, среди которых публикация принципов аллокации по итогам первичного предложения, раскрытие эмитентом информации о владеющих пакетом акций акционерах, а также акционерах, которые берут на себя обязательства какое-то время не продавать ценные бумаги («локап»).
Набиуллина также предложила брокерам предупреждать клиентов о том, что их поручения могут быть не выполнены в полном объеме.
5 апреля Банк России получил письмо от Мосбиржи с идеями по стимулированию IPO. В своем письме Мосбиржа предложила продлить до 2030 г. действие механизма, который позволяет компенсировать эмитентам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) часть затрат на подготовку выпуска ценных бумаг. За время действия механизма с 2019 по 2023 г. совокупный объем выпуска облигаций от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил 34 млрд руб. Также торговая площадка считает, что меру поддержки стоит распространить на эмитентов из сегмента МСП+ с выручкой до 10 млрд руб. в год, а также малые IT-компании.
Ранее Банк России заявил о смягчении требований к негосударственным пенсионным фондам (НПФ) по инвестированию накоплений и резервов в IPO новых эмитентов. НПФ смогут участвовать в размещениях объемом от 3 млрд руб. Сейчас порог составляет 50 млрд руб.