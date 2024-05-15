Набиуллина: ЦБ обеспокоен аллокацией на IPO и free-float после него

5 апреля Банк России получил письмо от Мосбиржи с идеями по стимулированию IPO. В своем письме Мосбиржа предложила продлить до 2030 г. действие механизма, который позволяет компенсировать эмитентам из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) часть затрат на подготовку выпуска ценных бумаг. За время действия механизма с 2019 по 2023 г. совокупный объем выпуска облигаций от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил 34 млрд руб. Также торговая площадка считает, что меру поддержки стоит распространить на эмитентов из сегмента МСП+ с выручкой до 10 млрд руб. в год, а также малые IT-компании.