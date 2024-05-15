Акции «Сургутнефтегаза» отреагировали разнонаправленно на решение о дивидендах
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» в ходе торгов на Мосбирже 15 мая подешевели на 4,7% до 33,77 руб., привилегированные бумаги, напротив, подорожали на 4,1% до 72,95 руб.
Котировки отреагировали на решение совета директоров компании о выплате дивидендов.
К 15:00 стоимость обыкновенных акций составила 34,43 руб. (-2,9%), «префов» – 72,6 руб. (+3,64%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3467,52 пункта (+0,11%).
Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 0,85 руб. на обыкновенную акцию, 12,29 руб. на привилегированную акцию. Закрытие реестра на получение дивидендов назначено на 18 июля 2024 г.
«Сургутнефтегаз» в 2023 г. увеличил чистую прибыль по МСФО более чем в четыре раза – до 1,322 трлн руб. Выручка от реализации у компании в этот период упала на 4,6% до 2,245 трлн руб. Выручка от продажи нефти снизилась на 4,9% до 1,479 трлн руб., а от реализации нефтепродуктов – на 4,4%, до 728,532 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 18,3% до 534,061 млрд руб.