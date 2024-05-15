Акции «Сургутнефтегаза» отреагировали разнонаправленно на решение о дивидендах

«Сургутнефтегаз» в 2023 г. увеличил чистую прибыль по МСФО более чем в четыре раза – до 1,322 трлн руб. Выручка от реализации у компании в этот период упала на 4,6% до 2,245 трлн руб. Выручка от продажи нефти снизилась на 4,9% до 1,479 трлн руб., а от реализации нефтепродуктов – на 4,4%, до 728,532 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 18,3% до 534,061 млрд руб.