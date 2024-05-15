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Акции «Сургутнефтегаза» отреагировали разнонаправленно на решение о дивидендах

Ведомости

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» в ходе торгов на Мосбирже 15 мая подешевели на 4,7% до 33,77 руб., привилегированные бумаги, напротив, подорожали на 4,1% до 72,95 руб.

Котировки отреагировали на решение совета директоров компании о выплате дивидендов.

К 15:00 стоимость обыкновенных акций составила 34,43 руб. (-2,9%), «префов» – 72,6 руб. (+3,64%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3467,52 пункта (+0,11%).

Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 0,85 руб. на обыкновенную акцию, 12,29 руб. на привилегированную акцию. Закрытие реестра на получение дивидендов назначено на 18 июля 2024 г.

«Сургутнефтегаз» в 2023 г. увеличил чистую прибыль по МСФО более чем в четыре раза – до 1,322 трлн руб. Выручка от реализации у компании в этот период упала на 4,6% до 2,245 трлн руб. Выручка от продажи нефти снизилась на 4,9% до 1,479 трлн руб., а от реализации нефтепродуктов – на 4,4%, до 728,532 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 18,3% до 534,061 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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