Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на фоне выхода отчета по МСФО
Акции «Сургутнефтегаза» в ходе торгов 27 апреля подорожали на 4,4% до 34,87 руб. Котировки растут на фоне публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г.
К 16:07 мск стоимость бумаг составила 34,8 руб. (+4,18%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 461,11 пункта (+0,33%).
«Сургутнефтегаз» увеличил чистую прибыль по МСФО в 2023 г. более чем в четыре раза – до 1,322 трлн руб.
Согласно МСФО, выручка от реализации у компании снизилась на 4,6% до 2,245 трлн руб. Выручка от продажи нефти упала на 4,9% до 1,479 трлн руб., а от реализации нефтепродуктов – на 4,4%, до 728,532 млрд руб. Прибыль до налогообложения увеличилась в 3,8 раза и достигла 1,617 трлн руб. Операционная прибыль снизилась на 18,3% до 534,061 млрд руб.
Компания также опубликовала результаты по РСБУ за I квартал 2024 г. Согласно отчету, выручка выросла на 57,1% г/г до 649,7 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась на 39,9% г/г до 123,3 млрд руб. Чистая прибыль упала на 29,8% г/г до 268,5 млрд руб.