Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на фоне выхода отчета по МСФО

Согласно МСФО, выручка от реализации у компании снизилась на 4,6% до 2,245 трлн руб. Выручка от продажи нефти упала на 4,9% до 1,479 трлн руб., а от реализации нефтепродуктов – на 4,4%, до 728,532 млрд руб. Прибыль до налогообложения увеличилась в 3,8 раза и достигла 1,617 трлн руб. Операционная прибыль снизилась на 18,3% до 534,061 млрд руб.