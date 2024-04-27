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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на фоне выхода отчета по МСФО

Ведомости

Акции «Сургутнефтегаза» в ходе торгов 27 апреля подорожали на 4,4% до 34,87 руб. Котировки растут на фоне публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г.

К 16:07 мск стоимость бумаг составила 34,8 руб. (+4,18%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 461,11 пункта (+0,33%).

«Сургутнефтегаз» увеличил чистую прибыль по МСФО в 2023 г. более чем в четыре раза – до 1,322 трлн руб.

Согласно МСФО, выручка от реализации у компании снизилась на 4,6% до 2,245 трлн руб. Выручка от продажи нефти упала на 4,9% до 1,479 трлн руб., а от реализации нефтепродуктов – на 4,4%, до 728,532 млрд руб. Прибыль до налогообложения увеличилась в 3,8 раза и достигла 1,617 трлн руб. Операционная прибыль снизилась на 18,3% до 534,061 млрд руб.

Компания также опубликовала результаты по РСБУ за I квартал 2024 г. Согласно отчету, выручка выросла на 57,1% г/г до 649,7 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась на 39,9% г/г до 123,3 млрд руб. Чистая прибыль упала на 29,8% г/г до 268,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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