«СПБ банк» переведет акции Yandex N.V. на торговые разделы для обмена
«СПБ банк» переведет с неторговых на торговые разделы акции Yandex N.V., которые подлежат биржевому обмену на акции МКПАО «Яндекс». Об этом говорится в сообщении «СПБ биржи».
Процедура обмена ценных бумаг носит добровольный характер, отмечает торговая площадка.
Акции «Яндекса» в ходе торгов 28 мая подорожали на 2,34%. По состоянию на 13:19 мск их стоимость составила 4164 руб. (+1,96%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3339,32 пункта (+1,22%).
К биржевому обмену могут быть предъявлены акции Yandex N.V., которые были приобретены на «СПБ бирже» и учитываются через цепочку, включающую «СПБ банк». «СПБ биржа» выступит площадкой для проведения биржевого обмена акций Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс».
23 мая «СПБ банк» сообщил, что не будет взимать комиссию за депозитарный перевод в случае получения его клиентами индивидуальной лицензии от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США при разблокировке замороженных активов. Как пояснил «Ведомостям» адвокат и партнер юридической компании Delcredere Андрей Рябинин, чтобы инвестору получить индивидуальную лицензию, он должен самостоятельно подать заявление через лицензионный портал на сайте OFAC. Также банк подал собственное обращение в OFAC с целью разблокировки иностранных клиентских активов.