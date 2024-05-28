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«СПБ банк» переведет акции Yandex N.V. на торговые разделы для обмена

Ведомости

«СПБ банк» переведет с неторговых на торговые разделы акции Yandex N.V., которые подлежат биржевому обмену на акции МКПАО «Яндекс». Об этом говорится в сообщении «СПБ биржи».

Процедура обмена ценных бумаг носит добровольный характер, отмечает торговая площадка.

Акции «Яндекса» в ходе торгов 28 мая подорожали на 2,34%. По состоянию на 13:19 мск их стоимость составила 4164 руб. (+1,96%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3339,32 пункта (+1,22%). 

К биржевому обмену могут быть предъявлены акции Yandex N.V., которые были приобретены на «СПБ бирже» и учитываются через цепочку, включающую «СПБ банк». «СПБ биржа» выступит площадкой для проведения биржевого обмена акций Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс».

23 мая «СПБ банк» сообщил, что не будет взимать комиссию за депозитарный перевод в случае получения его клиентами индивидуальной лицензии от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США при разблокировке замороженных активов. Как пояснил «Ведомостям» адвокат и партнер юридической компании Delcredere Андрей Рябинин, чтобы инвестору получить индивидуальную лицензию, он должен самостоятельно подать заявление через лицензионный портал на сайте OFAC. Также банк подал собственное обращение в OFAC с целью разблокировки иностранных клиентских активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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