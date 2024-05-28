«СПБ банк» переведет акции Yandex N.V. на торговые разделы для обмена

23 мая «СПБ банк» сообщил, что не будет взимать комиссию за депозитарный перевод в случае получения его клиентами индивидуальной лицензии от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США при разблокировке замороженных активов. Как пояснил «Ведомостям» адвокат и партнер юридической компании Delcredere Андрей Рябинин, чтобы инвестору получить индивидуальную лицензию, он должен самостоятельно подать заявление через лицензионный портал на сайте OFAC. Также банк подал собственное обращение в OFAC с целью разблокировки иностранных клиентских активов.