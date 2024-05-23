«СПБ банк» не будет взимать комиссию за перевод при разблокировке активов

Чтобы инвестору получить индивидуальную лицензию, он должен самостоятельно подать заявление через лицензионный портал на сайте OFAC, пояснил «Ведомостям» адвокат и партнер юридической компании Delcredere Андрей Рябинин. По его словам, один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях. Некоторые эксперты, опрошенные «Ведомостями» предположили, что индивидуальное обращение от инвестора может быть эффективнее коллективного, так как «СПБ банк» испытывает давление из-за попадания в SDN-лист. Он попал под санкции в феврале этого года, но его Банк материнская структура «СПБ биржа» оказалась в SDN-листе в ноябре 2023 г.