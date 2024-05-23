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«СПБ банк» не будет взимать комиссию за перевод при разблокировке активов

Ведомости

«СПБ банк» не будет взимать комиссию за депозитарный перевод в случае получения его клиентами индивидуальной лицензии от управления по контролю за иностранными активами («OFAC») Минфина США при разблокировке замороженных активов. Об этом говорится в документе на информационном портале «Разблокировкаактивов.рф».

«Если клиент переводит ценные бумаги и наличные деньги с целью исключения "СПБ банка" из цепочки депозитарных операций, банк не будет взимать комиссию или какие-либо другие сборы за такой перевод. Таким образом, "СПБ банк" не получит никакой финансовой или материальной выгоды от соответствующей транзакции», – говорится в документе.

20 мая «СПБ банк» сообщал, что юристы банка подготовили в помощь инвесторам шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC. Обращение физических и юридических лиц необходимо для получения индивидуальной лицензии на перевод заблокированных иностранных клиентских активов из «СПБ банка» в другие организации, которые не попали под санкции. Банк также сообщил о подаче собственного обращения в OFAC с целью разблокировки иностранных клиентских активов.

Чтобы инвестору получить индивидуальную лицензию, он должен самостоятельно подать заявление через лицензионный портал на сайте OFAC, пояснил «Ведомостям» адвокат и партнер юридической компании Delcredere Андрей Рябинин. По его словам, один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях. Некоторые эксперты, опрошенные «Ведомостями» предположили, что индивидуальное обращение от инвестора может быть эффективнее коллективного, так как «СПБ банк» испытывает давление из-за попадания в  SDN-лист. Он попал под санкции в феврале этого года, но его Банк материнская структура «СПБ биржа» оказалась в SDN-листе в ноябре 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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