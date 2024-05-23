«СПБ банк» не будет взимать комиссию за перевод при разблокировке активов
«СПБ банк» не будет взимать комиссию за депозитарный перевод в случае получения его клиентами индивидуальной лицензии от управления по контролю за иностранными активами («OFAC») Минфина США при разблокировке замороженных активов. Об этом говорится в документе на информационном портале «Разблокировкаактивов.рф».
«Если клиент переводит ценные бумаги и наличные деньги с целью исключения "СПБ банка" из цепочки депозитарных операций, банк не будет взимать комиссию или какие-либо другие сборы за такой перевод. Таким образом, "СПБ банк" не получит никакой финансовой или материальной выгоды от соответствующей транзакции», – говорится в документе.
20 мая «СПБ банк» сообщал, что юристы банка подготовили в помощь инвесторам шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC. Обращение физических и юридических лиц необходимо для получения индивидуальной лицензии на перевод заблокированных иностранных клиентских активов из «СПБ банка» в другие организации, которые не попали под санкции. Банк также сообщил о подаче собственного обращения в OFAC с целью разблокировки иностранных клиентских активов.
Чтобы инвестору получить индивидуальную лицензию, он должен самостоятельно подать заявление через лицензионный портал на сайте OFAC, пояснил «Ведомостям» адвокат и партнер юридической компании Delcredere Андрей Рябинин. По его словам, один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях. Некоторые эксперты, опрошенные «Ведомостями» предположили, что индивидуальное обращение от инвестора может быть эффективнее коллективного, так как «СПБ банк» испытывает давление из-за попадания в SDN-лист. Он попал под санкции в феврале этого года, но его Банк материнская структура «СПБ биржа» оказалась в SDN-листе в ноябре 2023 г.