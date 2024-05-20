«СПБ банк» подаст обращение в OFAC для разблокировки клиентских активов
«СПБ банк» 20 мая намерен подать в управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов. Об этом говорится в сообщении «СПБ биржи».
Ведущий юрист «СПБ банка», руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков пояснил, что после введения санкций банк вместе с международными консультантами решил сосредоточиться на подаче заявления в OFAC на получение разрешения для иностранных контрагентов «СПБ банка» на осуществление отдельных операций с клиентскими активами на счетах кредитной организации. Это касается, в том числе, перевода активов неподсанкционных инвесторов в другой депозитарий, что позволит им получить доступ к своим активам. Кроме этого, юристы «СПБ банка» решили проработать и иные пути осуществления разблокировки активов, включая получение новой генеральной лицензии, отметил Нафиков.
Юристы «СПБ банка» также подготовили в помощь инвесторам шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC. Обращение физических и юридических лиц необходимо для получения индивидуальной лицензии на перевод заблокированных иностранных клиентских активов из «СПБ банка» в другие, не находящиеся под санкциями расчетные организации.
Санкции в отношении «СПБ биржи» были введены в ноябре 2023 г. На фоне этого площадка приостановила все сделки с ценными бумагами. Спустя несколько дней она возобновила торги по российским ценным бумагам, сделки с иностранными бумагами по-прежнему не проводятся. В результате санкций более $3 млрд активов россиян попали под блокировку.
В начале февраля «СПБ банк» договорился с некоторыми контрагентами из дружественных стран о разблокировке активов клиентов «СПБ биржи» на общую сумму $15,78 млн. В нее вошли активы в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Позднее банк сообщал о подготовке запроса в минфин США с предложением издания министерством специальной лицензии, которая позволит разблокировать активы клиентов. Кредитная организация сообщила, что вывела заблокированные активы из расчетного центра «СПБ биржи» – «СПБ клиринга» и перевела их на свой счет в «СПБ банке» для потенциальной разблокировки активов, но затем санкции были введены в отношении «СПБ банка».