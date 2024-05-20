«СПБ банк» подаст обращение в OFAC для разблокировки клиентских активов

В начале февраля «СПБ банк» договорился с некоторыми контрагентами из дружественных стран о разблокировке активов клиентов «СПБ биржи» на общую сумму $15,78 млн. В нее вошли активы в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Позднее банк сообщал о подготовке запроса в минфин США с предложением издания министерством специальной лицензии, которая позволит разблокировать активы клиентов. Кредитная организация сообщила, что вывела заблокированные активы из расчетного центра «СПБ биржи» – «СПБ клиринга» и перевела их на свой счет в «СПБ банке» для потенциальной разблокировки активов, но затем санкции были введены в отношении «СПБ банка».