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«СПБ банк» подаст обращение в OFAC для разблокировки клиентских активов

Ведомости

«СПБ банк» 20 мая намерен подать в управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов. Об этом говорится в сообщении «СПБ биржи».

Ведущий юрист «СПБ банка», руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков пояснил, что после введения санкций банк вместе с международными консультантами решил сосредоточиться на подаче заявления в OFAC на получение разрешения для иностранных контрагентов «СПБ банка» на осуществление отдельных операций с клиентскими активами на счетах кредитной организации. Это касается, в том числе, перевода активов неподсанкционных инвесторов в другой депозитарий, что позволит им получить доступ к своим активам. Кроме этого, юристы «СПБ банка» решили проработать и иные пути осуществления разблокировки активов, включая получение новой генеральной лицензии, отметил Нафиков.

Юристы «СПБ банка» также подготовили в помощь инвесторам шаблоны и инструкции для самостоятельного обращения в OFAC. Обращение физических и юридических лиц необходимо для получения индивидуальной лицензии на перевод заблокированных иностранных клиентских активов из «СПБ банка» в другие, не находящиеся под санкциями расчетные организации.

Санкции в отношении «СПБ биржи» были введены в ноябре 2023 г. На фоне этого площадка приостановила все сделки с ценными бумагами. Спустя несколько дней она возобновила торги по российским ценным бумагам, сделки с иностранными бумагами по-прежнему не проводятся. В результате санкций более $3 млрд активов россиян попали под блокировку.

В начале февраля «СПБ банк» договорился с некоторыми контрагентами из дружественных стран о разблокировке активов клиентов «СПБ биржи» на общую сумму $15,78 млн. В нее вошли активы в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Позднее банк сообщал о подготовке запроса в минфин США с предложением издания министерством специальной лицензии, которая позволит разблокировать активы клиентов. Кредитная организация сообщила, что вывела заблокированные активы из расчетного центра «СПБ биржи» – «СПБ клиринга» и перевела их на свой счет в «СПБ банке» для потенциальной разблокировки активов, но затем санкции были введены в отношении «СПБ банка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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