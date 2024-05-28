«Альфа-инвестиции» назвали топ-5 акций для покупки на снижающемся рынке
Инвестиционный аналитик «Альфа-инвестиции» Игорь Галактионов назвал пять акций компаний, которые во время коррекции показывают результаты лучше, чем рынок в целом.
Среди акций, у которых высокий потенциал роста и низкая чувствительность к негативным факторам, он выделил бумаги «Лукойла», Совкомбанка, «ЮГК», «префы» «Ростелекома» и «Транснефти».
По словам Галактионова, акции «Лукойла» – выглядят дешевыми по мультипликаторам среди нефтяных компаний. Компания даже после снижения рублевых цен на нефть может долгосрочно обеспечить высокую дивидендную доходность, говорит аналитик. Он также обращает внимание на денежную позицию, накопленную в предыдущие годы, которая может составить на одну акцию около 1125 руб. или 15% по текущим ценам. Эти деньги могут быть распределены в интересах акционеров в дополнение к дивидендам, отмечает эксперт.
Совкомбанк, по мнению Галактионова», эффективный банк, бумаги которого по мультипликаторам стоят дешево, если учитывать высокие темпы роста и ROE. В среднем за 10 лет капитал банка рос темпами 35% в год, отмечает эксперт.
Акции «ЮГК» позволяют инвестору заработать на росте цен на золото, которое с начала года прибавило 14%, указывает аналитик «Альфа инвестиций». Помимо этого, компания может значительно увеличить добычу в ближайшие годы, что обеспечит рост прибыли. Таргет аналитиков «Альфа-банка» на 12 месяцев – 1,6 руб. за акцию.
«Префы» «Ростелекома» по мультипликаторам компания дешевле, чем бумаги МТС, но при этом растет быстрее. Аналитик указывает, что внутри холдинга много перспективных цифровых бизнесов, стоимость которых может быть раскрыта через первичное публичное предложение (IPO) – когда сформируется рыночная оценка «дочек», что повысит цену и самой компании. Также стоит учитывать шансы на позитивный сюрприз в виде новой дивидендной политики и роста выплат, считает эксперт.
У «Транснефти» Галактионов отмечает стабильно высокие финансовые результаты, котоые не зависят от цен на нефть, так как компания занимается транспортировкой, а не добычей. Долгосрочно «Транснефть» способна обеспечивать дивидендную доходность на уровне 10%, что делает ее привлекательной консервативной акцией. В периоды коррекции она может выглядеть лучше рынка.