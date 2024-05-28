«Альфа-инвестиции» назвали топ-5 акций для покупки на снижающемся рынке

По словам Галактионова, акции «Лукойла» – выглядят дешевыми по мультипликаторам среди нефтяных компаний. Компания даже после снижения рублевых цен на нефть может долгосрочно обеспечить высокую дивидендную доходность, говорит аналитик. Он также обращает внимание на денежную позицию, накопленную в предыдущие годы, которая может составить на одну акцию около 1125 руб. или 15% по текущим ценам. Эти деньги могут быть распределены в интересах акционеров в дополнение к дивидендам, отмечает эксперт.