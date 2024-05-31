Ломбардам разрешат принимать от физлиц инвестиционные драгметаллы
Ломбарды смогут принимать от физических лиц инвестиционные драгоценные металлы в залог или на хранение и продажу, а также передавать невостребованные инвестиционные драгметаллы в аффинажные организации, следует из постановления правительства РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.
Постановление определяет требования к золоту, серебру, платине и палладию в слитках, которые приобретаются гражданами для личного пользования и не предназначены для применения в производственных целях. Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и будет действовать до 1 сентября 2030 г.
Ломбарды, состоящие на специальном учете, будут вправе осуществлять «прием от физических лиц инвестиционных драгоценных металлов в залог или на хранение и продажу или передачу невостребованных инвестиционных драгоценных металлов в аффинажные организации для аффинажа», говорится в постановлении.
Ломбарды смогут забрать на себя почти весь оборот мерных слитков от 1 г до 100 г, с которыми невыгодно работать банкам, а оборот физического золота в мерных слитках может составить до 200 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин. Общий портфель ломбардов после изменений в законодательстве может вырасти более чем в пять раз на горизонте трех лет, считают в объединении.
Инициатива вряд ли сильно отразится на работе ломбардов, а продать слитки они смогут только на аффинажные заводы, которые будут диктовать цены, ожидает совладелец сети «Первый ювелирный ломбард» Артем Евстратов. Услуга хранения не очень востребована в ломбардах, добавил он.
«Что касается спроса на слитки и монеты, то он есть, но ломбарды в силу огромного количества ограничений не участвуют на этом рынке. Хотелось бы, чтобы оборот не контролировали, а стимулировали, контроля хватает вполне», – сказал Евстратов.
Граждане России в 2023 г. закупили золотых слитков на 95 т, сообщил в феврале заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. По его данным, покупка золота физическими лицами сокращалась в течение всего года и потом резко выросла в IV квартале.