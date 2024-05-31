Ломбардам разрешат принимать от физлиц инвестиционные драгметаллы

Ломбарды смогут забрать на себя почти весь оборот мерных слитков от 1 г до 100 г, с которыми невыгодно работать банкам, а оборот физического золота в мерных слитках может составить до 200 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин. Общий портфель ломбардов после изменений в законодательстве может вырасти более чем в пять раз на горизонте трех лет, считают в объединении.