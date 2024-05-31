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Ломбардам разрешат принимать от физлиц инвестиционные драгметаллы

Ведомости

Ломбарды смогут принимать от физических лиц инвестиционные драгоценные металлы в залог или на хранение и продажу, а также передавать невостребованные инвестиционные драгметаллы в аффинажные организации, следует из постановления правительства РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Постановление определяет требования к золоту, серебру, платине и палладию в слитках, которые приобретаются гражданами для личного пользования и не предназначены для применения в производственных целях. Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и будет действовать до 1 сентября 2030 г.

Ломбарды, состоящие на специальном учете, будут вправе осуществлять «прием от физических лиц инвестиционных драгоценных металлов в залог или на хранение и продажу или передачу невостребованных инвестиционных драгоценных металлов в аффинажные организации для аффинажа», говорится в постановлении.

Ломбарды смогут забрать на себя почти весь оборот мерных слитков от 1 г до 100 г, с которыми невыгодно работать банкам, а оборот физического золота в мерных слитках может составить до 200 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин. Общий портфель ломбардов после изменений в законодательстве может вырасти более чем в пять раз на горизонте трех лет, считают в объединении.

Инициатива вряд ли сильно отразится на работе ломбардов, а продать слитки они смогут только на аффинажные заводы, которые будут диктовать цены, ожидает совладелец сети «Первый ювелирный ломбард» Артем Евстратов. Услуга хранения не очень востребована в ломбардах, добавил он.

«Что касается спроса на слитки и монеты, то он есть, но ломбарды в силу огромного количества ограничений не участвуют на этом рынке. Хотелось бы, чтобы оборот не контролировали, а стимулировали, контроля хватает вполне», – сказал Евстратов.

Граждане России в 2023 г. закупили золотых слитков на 95 т, сообщил в феврале заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. По его данным, покупка золота физическими лицами сокращалась в течение всего года и потом резко выросла в IV квартале.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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