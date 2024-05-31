Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2023 год
Акционеры Московской биржи утвердили дивиденды по итогам 2023 г. Торговая площадка направит на выплату инвесторам 39,5 млрд руб., следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Акции Мосбиржи в 18:34 мск торговались по 240,7 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они подешевели на 1,6%. Индекс Мосбиржи и финансовый бенчмарк сократились с закрытия на 2,1% каждый – до 3213 и 10 458 пунктов соответственно. С начала года котировки торговой площадки выросли на 27,3%, индексы – на 3,7 и 5,1%.
Из расчета на акцию выплаты инвесторам Мосбиржи составят 17,35 руб. С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций достигает 7,2%. Дату отсечки установили на 14 июня.
Совет директоров Мосбиржи объявил рекомендацию по дивидендам в начале марта. На выплату торговая площадка решила направить около 65% чистой прибыли по итогам 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Размер рекомендованных дивидендов удивил большинство ранее опрошенных «Ведомостями» аналитиков – они ожидали выплат на уровне минимального порога по дивполитике, т. е. 50% чистой прибыли.