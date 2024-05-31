Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2023 год

Акции Мосбиржи в 18:34 мск торговались по 240,7 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они подешевели на 1,6%. Индекс Мосбиржи и финансовый бенчмарк сократились с закрытия на 2,1% каждый – до 3213 и 10 458 пунктов соответственно. С начала года котировки торговой площадки выросли на 27,3%, индексы – на 3,7 и 5,1%.