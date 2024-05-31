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Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2023 год

Ведомости

Акционеры Московской биржи утвердили дивиденды по итогам 2023 г. Торговая площадка направит на выплату инвесторам 39,5 млрд руб., следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Акции Мосбиржи в 18:34 мск торговались по 240,7 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они подешевели на 1,6%. Индекс Мосбиржи и финансовый бенчмарк сократились с закрытия на 2,1% каждый – до 3213 и 10 458 пунктов соответственно. С начала года котировки торговой площадки выросли на 27,3%, индексы – на 3,7 и 5,1%.

Из расчета на акцию выплаты инвесторам Мосбиржи составят 17,35 руб. С учетом текущих котировок дивидендная доходность акций достигает 7,2%. Дату отсечки установили на 14 июня.

Совет директоров Мосбиржи объявил рекомендацию по дивидендам в начале марта. На выплату торговая площадка решила направить около 65% чистой прибыли по итогам 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Размер рекомендованных дивидендов удивил большинство ранее опрошенных «Ведомостями» аналитиков – они ожидали выплат на уровне минимального порога по дивполитике, т. е. 50% чистой прибыли. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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