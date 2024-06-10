«Северсталь» выплатит дивиденды за прошлый год и I квартал 2024 года
Горно-металлургическая компания «Северсталь» выплатит дивиденды за 2023 г. и I квартал 2024 г., сообщается на сайте компании.
«По итогам годового общего собрания акционеров было принято решение выплатить дивиденды на одну обыкновенную именную акцию в размере 191,51 руб. и 38,3 руб. по результатам 12 месяцев 2023 г. и за три месяца 2024 г. соответственно», – говорится в сообщении.
Дата, на которую составляется список акционеров на получение выплат – 18 июня 2024 г.