«Северсталь» прогнозирует пик капзатрат на 2025 год

Инвестиционный пик ожидается в 2025 г. с показателем 170 млрд руб. В следующие три года (2026–2028 гг.) объем инвестпрограммы будет снижаться, следует из опубликованной презентации. На сколько именно, в ней не уточняется. Представитель «Северстали» лишь подтвердил «Ведомостям», что с 2026 г. компания ожидает постепенную нормализацию объема капзатрат. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в интервью ТАСС говорил, что инвестпрограмма в этот период останется «на среднем показателе» 2022–2023 гг.