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«Северсталь» прогнозирует пик капзатрат на 2025 год

При этом у компании сформировался отрицательный чистый долг
Георгий Бичашвили
Андрей Гордеев / Ведомости

Группа «Северсталь», подконтрольная Алексею Мордашову, представила 4 июня долгосрочную стратегию развития на ближайшие пять лет – с 2024 по 2028 г. включительно, предусматривающую значительный рост капитальных затрат (CAPEX) в ближайшие два года.

Ориентир по CAPEX на этот год составляет 119 млрд руб. (+63%), следует из стратегии. Как писали «Ведомости», в прошлом году капзатраты увеличились на 7% год к году до 72,6 млрд руб.

Инвестиционный пик ожидается в 2025 г. с показателем 170 млрд руб. В следующие три года (2026–2028 гг.) объем инвестпрограммы будет снижаться, следует из опубликованной презентации. На сколько именно, в ней не уточняется. Представитель «Северстали» лишь подтвердил «Ведомостям», что с 2026 г. компания ожидает постепенную нормализацию объема капзатрат. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в интервью ТАСС говорил, что инвестпрограмма в этот период останется «на среднем показателе» 2022–2023 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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