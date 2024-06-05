«Северсталь» прогнозирует пик капзатрат на 2025 год

«Северсталь» прогнозирует пик капзатрат на 2025 годПри этом у компании сформировался отрицательный чистый долг
Группа «Северсталь», подконтрольная Алексею Мордашову, представила 4 июня долгосрочную стратегию развития на ближайшие пять лет – с 2024 по 2028 г. включительно, предусматривающую значительный рост капитальных затрат (CAPEX) в ближайшие два года.
Ориентир по CAPEX на этот год составляет 119 млрд руб. (+63%), следует из стратегии. Как писали «Ведомости», в прошлом году капзатраты увеличились на 7% год к году до 72,6 млрд руб.
Инвестиционный пик ожидается в 2025 г. с показателем 170 млрд руб. В следующие три года (2026–2028 гг.) объем инвестпрограммы будет снижаться, следует из опубликованной презентации. На сколько именно, в ней не уточняется. Представитель «Северстали» лишь подтвердил «Ведомостям», что с 2026 г. компания ожидает постепенную нормализацию объема капзатрат. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в интервью ТАСС говорил, что инвестпрограмма в этот период останется «на среднем показателе» 2022–2023 гг.