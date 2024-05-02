«Северсталь» готовит выпуск годовых облигаций на 1 млрд рублей для сотрудников
Совет директоров «Северстали» утвердил выпуск годовых облигаций объемом 1 млрд руб., сообщила компания.
Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 руб. Бонды будут размещены по закрытой подписке на «Мосбирже».
В круг потенциальных приобретателей облигаций включены физические лица, являющиеся работниками АО «Северсталь Менеджмент» в период с даты начала размещения ценных бумаг до даты их погашения. Срок погашения облигаций составляет один год со дня выпуска. По облигациям компания предусматривает выплату дохода в виде процента от их номинальной стоимости.
23 апреля совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 38,3 руб. на акцию. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на общем собрании акционеров, которое состоится 7 июня 2024 г.
2 февраля совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию (дивдоходность 11,3%). До этого компания не выплачивала дивиденды с III квартала 2021 г.