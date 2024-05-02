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«Северсталь» готовит выпуск годовых облигаций на 1 млрд рублей для сотрудников

Ведомости

Совет директоров «Северстали» утвердил выпуск годовых облигаций объемом 1 млрд руб., сообщила компания.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 руб. Бонды будут размещены по закрытой подписке на «Мосбирже».

В круг потенциальных приобретателей облигаций включены физические лица, являющиеся работниками АО «Северсталь Менеджмент» в период с даты начала размещения ценных бумаг до даты их погашения. Срок погашения облигаций составляет один год со дня выпуска. По облигациям компания предусматривает выплату дохода в виде процента от их номинальной стоимости.

23 апреля совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 38,3 руб. на акцию. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на общем собрании акционеров, которое состоится 7 июня 2024 г.

2 февраля совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию (дивдоходность 11,3%). До этого компания не выплачивала дивиденды с III квартала 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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