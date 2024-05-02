«Северсталь» готовит выпуск годовых облигаций на 1 млрд рублей для сотрудников

В круг потенциальных приобретателей облигаций включены физические лица, являющиеся работниками АО «Северсталь Менеджмент» в период с даты начала размещения ценных бумаг до даты их погашения. Срок погашения облигаций составляет один год со дня выпуска. По облигациям компания предусматривает выплату дохода в виде процента от их номинальной стоимости.