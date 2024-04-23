«Северсталь» может выплатить дивиденды в размере 38,3 рубля на акцию

Кроме того, компания поделилась операционными и финансовыми результатами за первые три месяца 2024 г. Так, выручка компании выросла на 20% в годовом выражении – до 188,7 млрд руб., а показатель EBITDA увеличился на 25% и составил 65,343 млрд руб. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 6% год к году до 1,26 млн т. Доля продукции ВДС в общем объеме продаж компании выросла на 8 п. п. до 51%.