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«Северсталь» может выплатить дивиденды в размере 38,3 рубля на акцию

Ведомости

Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 38,3 руб. на акцию, сообщила компания.

«Комфортная долговая нагрузка и стабильная генерация денежного потока позволяют менеджменту сохранять уверенность в финансовой устойчивости бизнес-модели «Северстали». В связи с этим мы приняли решение о возврате к практике ежеквартальных выплат дивидендов», – прокомментировал решение совета директоров генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов – 18 июня. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на общем собрании акционеров, которое состоится 7 июня 2024 г., уточнили в компании.

Кроме того, компания поделилась операционными и финансовыми результатами за первые три месяца 2024 г. Так, выручка компании выросла на 20% в годовом выражении – до 188,7 млрд руб., а показатель EBITDA увеличился на 25% и составил 65,343 млрд руб. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 6% год к году до 1,26 млн т. Доля продукции ВДС в общем объеме продаж компании выросла на 8 п. п. до 51%.

2 февраля совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию (дивдоходность 11,3%). До этого компания не выплачивала дивиденды с III квартала 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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