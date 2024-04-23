«Северсталь» может выплатить дивиденды в размере 38,3 рубля на акцию
Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 38,3 руб. на акцию, сообщила компания.
«Комфортная долговая нагрузка и стабильная генерация денежного потока позволяют менеджменту сохранять уверенность в финансовой устойчивости бизнес-модели «Северстали». В связи с этим мы приняли решение о возврате к практике ежеквартальных выплат дивидендов», – прокомментировал решение совета директоров генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.
Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов – 18 июня. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на общем собрании акционеров, которое состоится 7 июня 2024 г., уточнили в компании.
Кроме того, компания поделилась операционными и финансовыми результатами за первые три месяца 2024 г. Так, выручка компании выросла на 20% в годовом выражении – до 188,7 млрд руб., а показатель EBITDA увеличился на 25% и составил 65,343 млрд руб. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 6% год к году до 1,26 млн т. Доля продукции ВДС в общем объеме продаж компании выросла на 8 п. п. до 51%.
2 февраля совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 191,51 руб. на акцию (дивдоходность 11,3%). До этого компания не выплачивала дивиденды с III квартала 2021 г.