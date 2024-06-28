Казахстанская биржа планирует вывести Мосбиржу из списка своих акционеров
Казахстанская фондовая биржа (KASE) подтвердила планы по проведению переговоров с Московской биржей о выводе ее из списка акционеров KASE. Казахстанская торговая площадка собирается выкупить у Мосбиржи свои акции или договориться об их продаже третьим лицам, сообщил Frank Media со ссылкой на представителя KASE.
Намерения Казахстанской биржи связаны с опасениями возникновения препятствий в деловых отношениях с иностранными финансовыми структурами и партнерами из-за наличия среди акционеров включенной в санкционные списки США Мосбиржи. Выкуп акций KASE у российской торговой площадки или реализация ценных бумаг третьим лицам могут обеспечить бесперебойную деятельность для казахстанской площадки, подчеркнули в бирже.
В KASE отметили, что решение о выводе Мосбиржи из списка акционеров было принято после привлечения международного юридического консультанта, который проанализировал риски. Риска попадания казахстанской биржи под санкции вслед за российской площадкой неназванный эксперт не увидел, так как Мосбирже принадлежит менее 50% акций KASE и она не является мажоритарием.
По данным источником Frank Media доля Мосбиржи в акционерном капитале KASE составляет 13,1%. Рыночная стоимость пакета составляет около 12,1 млрд тенге или 2,2 млрд руб. Российская торговая площадка получила акции Казахстанской биржи в рамках стратегического партнерства за предоставленные россиянами технологии.