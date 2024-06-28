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Казахстанская биржа планирует вывести Мосбиржу из списка своих акционеров

Ведомости

Казахстанская фондовая биржа (KASE) подтвердила планы по проведению переговоров с Московской биржей о выводе ее из списка акционеров KASE. Казахстанская торговая площадка собирается выкупить у Мосбиржи свои акции или договориться об их продаже третьим лицам, сообщил Frank Media со ссылкой на представителя KASE. 

Намерения Казахстанской биржи связаны с опасениями возникновения препятствий в деловых отношениях с иностранными финансовыми структурами и партнерами из-за наличия среди акционеров включенной в санкционные списки США Мосбиржи. Выкуп акций KASE у российской торговой площадки или реализация ценных бумаг третьим лицам могут обеспечить бесперебойную деятельность для казахстанской площадки, подчеркнули в бирже. 

В KASE отметили, что решение о выводе Мосбиржи из списка акционеров было принято после привлечения международного юридического консультанта, который проанализировал риски. Риска попадания казахстанской биржи под санкции вслед за российской площадкой неназванный эксперт не увидел, так как Мосбирже принадлежит менее 50% акций KASE и она не является мажоритарием. 

По данным источником Frank Media доля Мосбиржи в акционерном капитале KASE составляет 13,1%. Рыночная стоимость пакета составляет около 12,1 млрд тенге или 2,2 млрд руб. Российская торговая площадка получила акции Казахстанской биржи в рамках стратегического партнерства за предоставленные россиянами технологии. 

Мосбиржа попала под санкции OFAC в середине июня. Ограничения в отношении биржи также ввела Великобритания. KASE после этого объявила о созыве внеочередного собрания акционеров. В повестку включили только один вопрос – методику расчета стоимости собственных акций в рамках возможного выкупа. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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