Казахстанская биржа планирует вывести Мосбиржу из списка своих акционеров

В KASE отметили, что решение о выводе Мосбиржи из списка акционеров было принято после привлечения международного юридического консультанта, который проанализировал риски. Риска попадания казахстанской биржи под санкции вслед за российской площадкой неназванный эксперт не увидел, так как Мосбирже принадлежит менее 50% акций KASE и она не является мажоритарием.