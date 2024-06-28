Акционеры «Газпрома» одобрили рекомендацию по невыплате дивидендов за 2023 год

В 13:44 мск акции «Газпрома» торговались по 115,35 руб. – на 0,58% дешевле, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,19% до 3156,29 пункта, нефтегазовый индекс – на 0,65% до 8374,02 пункта. С начала года котировки компании обрушились на 27,86%, нефтегазовый индекс сократился на 5,34%. Индекс Мосбиржи за этот период прибавил 1,85%.