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Акционеры «Газпрома» одобрили рекомендацию по невыплате дивидендов за 2023 год

Ведомости

Акционеры «Газпрома» утвердили рекомендацию совета директоров компании о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В 13:44 мск акции «Газпрома» торговались по 115,35 руб. – на 0,58% дешевле, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,19% до 3156,29 пункта, нефтегазовый индекс – на 0,65% до 8374,02 пункта. С начала года котировки компании обрушились на 27,86%, нефтегазовый индекс сократился на 5,34%. Индекс Мосбиржи за этот период прибавил 1,85%.

Совет директоров «Газпрома» 21 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. На фоне рекомендации котировки компании упали на 3,2%. Резкое снижение стоимости акций началось за два дня до сообщения о возможной невыплате дивидендов, в сумме за это время цена обвалилась на 10%.

«Газпром» не выплатил дивиденды за 2021 г. После этого выплаты инвесторам поступили за первое полугодие 2022 г. в размере 51,03 руб. на акцию, всего компания направила на дивиденды 1,21 трлн руб. За второе полугодие 2022 г. дивиденды тоже не выплачивались.

В дивидендной политике компании прописано, что «Газпром» направляет на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Если долговая нагрузка компании, которая рассчитывается из отношения чистого долга к EBITDA, будет выше 2,5х, то «Газпром» может изменить дивидендные выплаты, уточняется в документе. По итогам 2023 г. показатель чистый долг/EBITDA составил 2,8х.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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