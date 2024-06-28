Акционеры «Газпрома» одобрили рекомендацию по невыплате дивидендов за 2023 год
Акционеры «Газпрома» утвердили рекомендацию совета директоров компании о невыплате дивидендов по итогам 2023 г. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В 13:44 мск акции «Газпрома» торговались по 115,35 руб. – на 0,58% дешевле, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,19% до 3156,29 пункта, нефтегазовый индекс – на 0,65% до 8374,02 пункта. С начала года котировки компании обрушились на 27,86%, нефтегазовый индекс сократился на 5,34%. Индекс Мосбиржи за этот период прибавил 1,85%.
Совет директоров «Газпрома» 21 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. На фоне рекомендации котировки компании упали на 3,2%. Резкое снижение стоимости акций началось за два дня до сообщения о возможной невыплате дивидендов, в сумме за это время цена обвалилась на 10%.
«Газпром» не выплатил дивиденды за 2021 г. После этого выплаты инвесторам поступили за первое полугодие 2022 г. в размере 51,03 руб. на акцию, всего компания направила на дивиденды 1,21 трлн руб. За второе полугодие 2022 г. дивиденды тоже не выплачивались.
В дивидендной политике компании прописано, что «Газпром» направляет на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Если долговая нагрузка компании, которая рассчитывается из отношения чистого долга к EBITDA, будет выше 2,5х, то «Газпром» может изменить дивидендные выплаты, уточняется в документе. По итогам 2023 г. показатель чистый долг/EBITDA составил 2,8х.