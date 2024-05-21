Стоимость акций «Газпрома» опустилась до минимума за полтора года

Сокращение выручки «Газпрома» от продаж газа произошло из-за уменьшения поставок на экспорт, а также снижения экспортных цен на топливо («Ведомости» писали об этом 3 мая). В 2022 г. «Газпром» постепенно прекратил поставки через одну из двух газоперекачивающих станций на границе с Украиной и потерял возможность поставок через «Северный поток» и так и не заработавший «Северный поток – 2» (мощность каждого по 55 млрд куб. м в год) в результате диверсии. По данным Международного энергетического агентства, экспорт российского газа в Европу (включая Турцию) в 2023 г. сократился на 42% к 2022 г. до 33 млрд куб. м.