Стоимость акций «Газпрома» опустилась до минимума за полтора года

Стоимость акций «Газпрома» опустилась до минимума за полтора годаРанее правительство России рекомендовало компании не выплачивать дивиденды за 2023 год
Цена акций «Газпрома» на Московской бирже 21 мая снизилась в район 140 руб. за акцию, опустившись до самого низкого уровня с октября 2022 г., следует из данных торгов. Днем ранее правительство России рекомендовало компании не выплачивать дивиденды за 2023 г.
Котировки упали на 3,2% к цене закрытия 20 мая, и по состоянию на 17:30 мск торговались по 139,3 руб. за штуку. За последние два дня бумаги подешевели на 10%, а с начала года – на 12%.
В течение дня 21 мая цена обыкновенных акций «Газпрома» (префов у компании нет) опускалась до 137,35 руб. Для сравнения, предыдущий локальный минимум зафиксирован 10 октября 2022 г. – 137,1 руб. за бумагу.
Индекс Мосбиржи с закрытия торгов 20 мая сократился на 1,1% до 3460,19 пункта, нефтегазовый индекс – на 1,4% до 9296,31 п. При этом с начала года эти бенчмарки выросли на 10,7% и 3,8% соответственно.
О рекомендации правительства «Газпрому» относительно дивидендов стало известно вечером 20 мая. Было опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина, из которого следовало, что Минэнерго предложило не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям «Газпрома».
В начале мая компания отчиталась о чистом убытке по МСФО впервые с 1999 г., который по итогам 2023 г. составил 629,1 млрд руб. Выручка «Газпрома» за прошлый год упала на 27% к предыдущему году до 8,54 трлн руб., убыток от продаж составил 363,7 млрд руб. (в 2022 г. компания получила прибыль в 1,9 трлн руб.).
Основной убыток компании пришелся на газовый сегмент бизнеса и составил 1,2 трлн руб. против прибыли в 1,2 трлн руб. в 2022 г. Выручка «Газпрома» от реализации газа упала более чем вдвое до 3,1 трлн руб., с учетом акцизов и таможенных пошлин – до 4,1 трлн руб. Снижение показателя пришлось на экспортные поставки, доходы от которых уменьшились в 2,6 раза до 2,9 трлн руб., при этом выручка от продаж на внутреннем рынке увеличилась на 14% до 1,2 трлн руб.
Сокращение выручки «Газпрома» от продаж газа произошло из-за уменьшения поставок на экспорт, а также снижения экспортных цен на топливо («Ведомости» писали об этом 3 мая). В 2022 г. «Газпром» постепенно прекратил поставки через одну из двух газоперекачивающих станций на границе с Украиной и потерял возможность поставок через «Северный поток» и так и не заработавший «Северный поток – 2» (мощность каждого по 55 млрд куб. м в год) в результате диверсии. По данным Международного энергетического агентства, экспорт российского газа в Европу (включая Турцию) в 2023 г. сократился на 42% к 2022 г. до 33 млрд куб. м.
Цены на газ на наиболее ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах в марте 2022 г. достигли исторического максимума в $3900 за 1000 куб. м, после чего постепенно снижались и уже к концу 2022 г. опустились до $1000 за 1000 куб. м. В 2023 г. и начале 2024 г. тренд на нормализацию цен продолжился. Стоимость 1000 куб. м газа на TTF 21 мая составляет около $360.
Дивидендная политика «Газпрома» позволяла осуществлять выплаты даже при росте долговой нагрузки до соотношения чистого долга к EBITDA в 2,8, напоминает главный инвестиционный консультант ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев. Но на фоне снижения доли компании на премиальном европейском газовом рынке и неопределенности относительно сроков и параметров проекта экспортного газопровода в Китай «Сила Сибири – 2» забирать у компании деньги на выплату дохода акционерам было бы нецелесообразно, считает он.
Отказ от дивидендов по итогам 2023 г. не исключает промежуточных выплат в 2024 г., добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Виталий Манжос. Он напоминает, что «Газпром» также не выплачивал доход акционерам по итогам 2021 г., но по итогам первого полугодия 2022 г. распределил между акционерами сопоставимую сумму в размере 1,21 трлн руб. или 51,03 руб. на акцию. В ближайшей перспективе факторов, которые бы указывали на значительное улучшение финансовых показателей «Газпрома», не наблюдается, констатирует аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Но основной акционер компании – правительство России, поэтому полностью исключать возможность выплаты дивидендов в будущем не стоит, добавляет он.
Аутлев считает, что «потенциал падения» в акциях «Газпрома» еще не исчерпан. Манжос прогнозирует, что котировки акций компании могут стабилизироваться в диапазоне 130-140 руб. за штуку. Хотя в ближайшие дни ненадолго может произойти «техническая коррекция» до 145-155 руб. за акцию, добавляет он. Сергеев из ИК «Велес Капитала» полагает, что пока лучше воздержаться от покупки акций компании.