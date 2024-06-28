Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили дивиденды за 2023 год

«Префы» «Сургутнефтегаза» в 17:44 мск торговались по 67,19 руб., «обычки» – по 29,4 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они подорожали на 1,37 и 4,89% соответственно. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,12% до 3154,24 пункта, нефтегазовый индекс – на 0,99% до 8402,1 п.