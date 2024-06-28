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Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили дивиденды за 2023 год

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Акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили дивиденды по итогам 2023 г. Выплаты инвесторам составят 12,29 руб. на одну привилегированную акцию и 0,85 руб. – на обычную, сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«Префы» «Сургутнефтегаза» в 17:44 мск торговались по 67,19 руб., «обычки» – по 29,4 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они подорожали на 1,37 и 4,89% соответственно. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,12% до 3154,24 пункта, нефтегазовый индекс – на 0,99% до 8402,1 п. 

С начала года стоимость «префов» увеличилась на 21%, «обычек» – на 9,09%. Индекс Мосбиржи за этот период прибавил 1,78%, нефтегазовый индекс сократился на 5,02%.

С учетом текущих котировок дивидендная доходность по «префам» может составить 18,29%, по «обычкам» – 2,89%. Дату отсечки установили на 18 июля. 

Совет директоров «Сургутнефтегаза» утвердил рекомендацию по дивидендам 15 мая. На фоне решения в ходе торгов обыкновенные акции компании дешевели на 4,7% привилегированные бумаги, напротив, дорожали на 4,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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