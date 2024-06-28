Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили дивиденды за 2023 год
Акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили дивиденды по итогам 2023 г. Выплаты инвесторам составят 12,29 руб. на одну привилегированную акцию и 0,85 руб. – на обычную, сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
«Префы» «Сургутнефтегаза» в 17:44 мск торговались по 67,19 руб., «обычки» – по 29,4 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они подорожали на 1,37 и 4,89% соответственно. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,12% до 3154,24 пункта, нефтегазовый индекс – на 0,99% до 8402,1 п.
С начала года стоимость «префов» увеличилась на 21%, «обычек» – на 9,09%. Индекс Мосбиржи за этот период прибавил 1,78%, нефтегазовый индекс сократился на 5,02%.
С учетом текущих котировок дивидендная доходность по «префам» может составить 18,29%, по «обычкам» – 2,89%. Дату отсечки установили на 18 июля.
Совет директоров «Сургутнефтегаза» утвердил рекомендацию по дивидендам 15 мая. На фоне решения в ходе торгов обыкновенные акции компании дешевели на 4,7% привилегированные бумаги, напротив, дорожали на 4,1%.