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РБК: pre-IPO «Самолет плюса» может пройти в первой половине июля

Ведомости

Сервис по поиску и продаже недвижимости «Самолет плюс» (дочерняя компания девелопера «Самолет») может провести pre-IPO (предварительное публичное предложение акций накануне первичного размещения – IPO) в первой половине июля. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Акции «Самолета» в 11:34 мск торговались по 3065,5 руб. – на 1,54% дороже, чем на закрытии основной торговой сессии 28 июня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,13% до 3158,33 пункта, индекс строительных компаний сократился на 0,72% и составил 9735,67 п. С начала года котировки компании уменьшились на 20,93%, бенчмарки прибавили 1,91 и 6,52% соответственно.

Pre-IPO сервиса «Самолет плюс» может состояться на инвестиционной платформе Zorko, уточняют источники издания. В «Самолет плюсе» и Zorko отказались от комментариев, отмечает РБК.

29 мая в «Самолет плюсе» сообщили «Ведомостям» о создании совета директоров. В компании уточнили, что коллегиальный орган управления нужен для соответствия требованиям Мосбиржи на случай проведения первичного публичного предложения акций (IPO) в будущем.

«Самолет» сообщал о планах вывода на IPO своей «дочки» – «Самолет плюс» – в декабре 2023 г. Размещение может состояться в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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