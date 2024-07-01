РБК: pre-IPO «Самолет плюса» может пройти в первой половине июля
Акции «Самолета» в 11:34 мск торговались по 3065,5 руб. – на 1,54% дороже, чем на закрытии основной торговой сессии 28 июня. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,13% до 3158,33 пункта, индекс строительных компаний сократился на 0,72% и составил 9735,67 п. С начала года котировки компании уменьшились на 20,93%, бенчмарки прибавили 1,91 и 6,52% соответственно.
Pre-IPO сервиса «Самолет плюс» может состояться на инвестиционной платформе Zorko, уточняют источники издания. В «Самолет плюсе» и Zorko отказались от комментариев, отмечает РБК.
«Самолет» сообщал о планах вывода на IPO своей «дочки» – «Самолет плюс» – в декабре 2023 г. Размещение может состояться в 2025 г.