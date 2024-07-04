Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд
Индекс S&P 500 достиг нового исторического рекорда. В ходе торгов 3 июля бенчмарк максимально увеличивался на 0,55% до 5539,27 пункта.
К закрытию торговой сессии индекс S&P 500 скорректировался до 5537,02 п. За торговый день бенчмарк увеличился на 0,51%, с начала года – на 16,08%.
21 июня индекс S&P 500 впервые в истории в ходе торгов преодолел уровень в 5500 п. Reuters писал, что многие аналитики на американском фондовом рынке ожидали роста индекса до этой отметки только к концу 2024 г.
Ситуацию на рынке акций в США в феврале, когда индекс S&P 500 находился на уровне 4845 п., эксперты сравнивали с той, которая предшествовала краху доткомов в 2000 г. Ранее стратег по фондовым рынкам брокера Freedom Finance Global Михаил Степанян в комментарии «Ведомостями» отметил, что краха пузыря в ближайшее время не случится, так как у технологических компаний остается потенциал для роста.