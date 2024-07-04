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Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд

Ведомости

Индекс S&P 500 достиг нового исторического рекорда. В ходе торгов 3 июля бенчмарк максимально увеличивался на 0,55% до 5539,27 пункта. 

К закрытию торговой сессии индекс S&P 500 скорректировался до 5537,02 п. За торговый день бенчмарк увеличился на 0,51%, с начала года – на 16,08%. 

21 июня индекс S&P 500 впервые в истории в ходе торгов преодолел уровень в 5500 п. Reuters писал, что многие аналитики на американском фондовом рынке ожидали роста индекса до этой отметки только к концу 2024 г.

Ситуацию на рынке акций в США в феврале, когда индекс S&P 500 находился на уровне 4845 п., эксперты сравнивали с той, которая предшествовала краху доткомов в 2000 г. Ранее стратег по фондовым рынкам брокера Freedom Finance Global Михаил Степанян в комментарии «Ведомостями» отметил, что краха пузыря в ближайшее время не случится, так как у технологических компаний остается потенциал для роста. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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