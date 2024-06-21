Индекс S&P 500 впервые в истории превысил 5500 пунктов
Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел уровень в 5500 пунктов. Максимальное значение бенчмарка в ходе торгов достигало 5505,53 п.
К 12:38 мск индекс крупнейших по капитализации компаний на американском фондовом рынке скорректировался до 5473,17 п. По отношению к закрытию предыдущей торговой сессии он сократился на 0,25%, с начала года бенчмарк уменьшился на 13,86%.
Таргет в 5500 п. многие брокерские компании давали индексу S&P 500 на горизонте до конца 2024 г., пишет Reuters. Корректировка бенчмарка связана со снижением стоимости акций Nvidia, добавило агентство. С закрытия бумаги компании подешевели на 3,54% до $130,78.
Ситуацию на рынке акций в США в феврале, когда индекс S&P 500 находился на уровне 4845 п., эксперты сравнивали с той, которая предшествовала краху доткомов в 2000 г. Ранее стратег по фондовым рынкам брокера Freedom Finance Global Михаил Степанян в комментарии «Ведомостями» отметил, что краха пузыря в ближайшее время не случится, так как у технологических компаний остается потенциал для роста. Также 2024 г. в США – предвыборный, а в преддверии выборов котировки акций традиционно растут, добавил эксперт.