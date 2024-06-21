Индекс S&P 500 впервые в истории превысил 5500 пунктов

Ситуацию на рынке акций в США в феврале, когда индекс S&P 500 находился на уровне 4845 п., эксперты сравнивали с той, которая предшествовала краху доткомов в 2000 г. Ранее стратег по фондовым рынкам брокера Freedom Finance Global Михаил Степанян в комментарии «Ведомостями» отметил, что краха пузыря в ближайшее время не случится, так как у технологических компаний остается потенциал для роста. Также 2024 г. в США – предвыборный, а в преддверии выборов котировки акций традиционно растут, добавил эксперт.