ЦБ готовит к запуску единую базу рейтингов кредитоспособности

Директор департамента Мосбиржи по работе с эмитентами Наталья Логинова в колонке для «Ведомостей» от 10 июня писала, что в 2023 г. на рынке были слышны предложения о том, что в условиях ограничения раскрытия информации в отчетах эмитентов нужно больше внимания обращать на оценки и отчеты рейтинговых агентств. Она считает, что кредитные рейтинги к акциям не совсем применимы, так как инвесторам нужно понимать перспективы эмитента не только с точки зрения способности обслуживания своих обязательств, но и с точки зрения общей эффективности бизнеса и возможностей его роста.