ЦБ готовит к запуску единую базу рейтингов кредитоспособности
Банк России планирует открыть рейтинговый репозитарий – платформу, на которой будут храниться все данные о рейтингах кредитоспособности, присваиваемых эмитентам. Платформа готова, нормативное регулирование для запуска принято, сообщил на Финансовом конгрессе ЦБ директор департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Кирилл Пронин.
На платформе репозитария будут собраны рейтинги юрлиц и облигаций, подготовленные всеми четырьмя российскими рейтинговыми агентствами – АКРА, «Эксперт РА», НРА и НКР – со ссылками на их пресс-релизы, пояснила «Известиям» замдиректора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кристина Алешина.
Информация с репозитария будет открыта для всех россиян без ограничений, уточнил изданию заместитель генерального директора «Эксперт РА» Николай Иванов. Она будет предоставлена в ознакомительных целях без возможности выгрузки, подчеркнул топ-менеджер. За регулярными автоматизированными выгрузками рейтингов пользователям нужно будет по-прежнему обращаться в рейтинговые агентства, добавил эксперт.
ЦБ будет получать информацию о присвоении или изменении рейтингов кредитоспособности ежедневно до полуночи напрямую от агентств, отметила Алешина. Утром данные в репозитарии будут обновляться, уточнила она.
Директор департамента Мосбиржи по работе с эмитентами Наталья Логинова в колонке для «Ведомостей» от 10 июня писала, что в 2023 г. на рынке были слышны предложения о том, что в условиях ограничения раскрытия информации в отчетах эмитентов нужно больше внимания обращать на оценки и отчеты рейтинговых агентств. Она считает, что кредитные рейтинги к акциям не совсем применимы, так как инвесторам нужно понимать перспективы эмитента не только с точки зрения способности обслуживания своих обязательств, но и с точки зрения общей эффективности бизнеса и возможностей его роста.