Мосбиржа допустила ужесточение наказания за намеренные нарушения для делистинга

Поэтому компании прибегают к злоупотреблениям, если хотят перестать быть публичными – например, перестают раскрывать информацию или проводить годовое собрание акционеров, продолжила управляющий директор. По правилам биржи за такое поведение эмитентов надо делистинговать. «Но вслед за этим сразу же возникает вопрос, а кого мы накажем в такой ситуации? Мы накажем компанию, которая намеренно, в том числе может быть, это делает, чтобы получить решение о делистинге и не выполнять все те законодательные требования, которые ей не нравятся. Или мы накажем инвесторов, которые приобрели акции этой компании и которых лишаем ликвидности, возможности эти акции купить или продать?» – рассуждает Курицына.