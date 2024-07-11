Мосбиржа допустила ужесточение наказания за намеренные нарушения для делистинга
Намеренный делистинг публичных компании с биржи, когда эмитент специально нарушает правила листинга, должен иметь для него «максимально болезненные последствия». Об этом в ходе «Форума корпоративных секретарей», организованного НОКС заявила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына.
Для компаний добровольный делистинг – это дорого, объяснила она. Чтобы его провести, нужно получить одобрение большого количества акционеров, а также выставить несогласным со сделкой инвесторам оферту на выкуп акций. «Уже сейчас делистинг по желанию компании настолько дорогой, что мы не видим на практике кейсов "правильного" "законодательного" делистинга», – сказала Курицына (цитата по Frank Media).
Поэтому компании прибегают к злоупотреблениям, если хотят перестать быть публичными – например, перестают раскрывать информацию или проводить годовое собрание акционеров, продолжила управляющий директор. По правилам биржи за такое поведение эмитентов надо делистинговать. «Но вслед за этим сразу же возникает вопрос, а кого мы накажем в такой ситуации? Мы накажем компанию, которая намеренно, в том числе может быть, это делает, чтобы получить решение о делистинге и не выполнять все те законодательные требования, которые ей не нравятся. Или мы накажем инвесторов, которые приобрели акции этой компании и которых лишаем ликвидности, возможности эти акции купить или продать?» – рассуждает Курицына.
Текущее регулирование закрывает не все лазейки для таких недобросовестных компаний, сказала она. Но запрещать компаниям делистинг – неэффективно. «Если компания хочет уйти с биржи – компания уйдет. Мы не сможем ее заставить быть публичной», – констатировала Курицына. Нужно, чтобы делистинг был возможен – и по решению биржи, и по решению регулятора, но нес более серьезные последствия, считает она. Причем болезненный эффект должен следовать даже не для самой компании, а для тех «персоналий, которые такое решение и такое поведение для себя выбрали», заключила управляющий директор.
Осенью 2023 г. поставщик электроэнергии «ТНС энерго» допускал делистинг акций материнской компании и шести дочерних предприятий с Мосбиржи на фоне необоснованного роста бумаг и неденежной прибыли. К концу ноября цена бумаг головной компании увеличилась в 4,8 раза к началу года, до 2880 руб. На пике в августе росла более чем в 134 раз, доходя до 8475 руб. – динамике сопутствовали массовые случаи дестабилизации цен на рынке акций с использованием схемы pump & dump. Летом аналитики БКС поместили акции «ТНС энерго» и ее дочерних компаний в список 10 пузырей на рынке. Тем не менее, окончательного решения об уходе с биржи так и не было принято.