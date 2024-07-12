Лукашенко подписал закон о взаимном признании выпусков ценных бумаг с Россией

Соглашение подразумевает, что проспекты ценных бумаг будет регистрировать уполномоченный орган страны пребывания эмитента. После регистрации выпуск будет допущен к размещению, в том числе и к публичным торгам, на территории принимающей страны. Повторная регистрация там не потребуется.