Лукашенко подписал закон о взаимном признании выпусков ценных бумаг с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о взаимном признании локальных выпусков ценных бумаг с Россией. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.
Соглашение подразумевает, что проспекты ценных бумаг будет регистрировать уполномоченный орган страны пребывания эмитента. После регистрации выпуск будет допущен к размещению, в том числе и к публичным торгам, на территории принимающей страны. Повторная регистрация там не потребуется.
Документ не ограничивает права уполномоченных органов, которые выполняют функции регуляторов в России и Белоруссии, по приостановке размещения ценных бумаг и обращению к регулятору страны пребывания эмитента с просьбой о предоставлении дополнительной информации.
Правительство России одобрило ратификацию взаимного признания проспектов ценных бумаг в мае, 9 июня соглашение ратифицировала Госдума. Само соглашение о планах по ратификации между Россией и Белоруссией было подписано в декабре 2023 г.