Россия и Белоруссия могут перейти к взаимному признанию выпусков ценных бумаг

В законопроекте также отмечается, что уполномоченный орган будет вправе приостановить размещение и при необходимости потребовать дополнительные данные в полномочных органах страны пребывания эмитента. Запрос о подтверждении факта регистрации выпуска должен быть выполнен в течение двух рабочих дней после получения.