Россия и Белоруссия могут перейти к взаимному признанию выпусков ценных бумаг
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о взаимном признании локальных выпусков ценных бумаг с Белоруссией. Документ опубликован в думской базе данных.
Соответствующее соглашение Россия и Белоруссия подписали 22 декабря 2023 г., следует из законопроекта. Планируется, что регистрацию проспектов ценных бумаг будет проводить уполномоченный орган страны пребывания эмитента.
После регистрации бумаги получат допуск к размещению, в том числе в публичное обращение, на территории принимающего государства. Повторная регистрация там требоваться не будет, уточняется в документе.
В законопроекте также отмечается, что уполномоченный орган будет вправе приостановить размещение и при необходимости потребовать дополнительные данные в полномочных органах страны пребывания эмитента. Запрос о подтверждении факта регистрации выпуска должен быть выполнен в течение двух рабочих дней после получения.
О том, что российское правительство одобрило ратификацию соглашения между РФ и Белоруссией о взаимном признании локальных выпусков ценных бумаг, в конце мая писали «Известия» со ссылкой на источник в кабмине.