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Россия и Белоруссия могут перейти к взаимному признанию выпусков ценных бумаг

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о взаимном признании локальных выпусков ценных бумаг с Белоруссией. Документ опубликован в думской базе данных.

Соответствующее соглашение Россия и Белоруссия подписали 22 декабря 2023 г., следует из законопроекта. Планируется, что регистрацию проспектов ценных бумаг будет проводить уполномоченный орган страны пребывания эмитента. 

После регистрации бумаги получат допуск к размещению, в том числе в публичное обращение, на территории принимающего государства. Повторная регистрация там требоваться не будет, уточняется в документе.

В законопроекте также отмечается, что уполномоченный орган будет вправе приостановить размещение и при необходимости потребовать дополнительные данные в полномочных органах страны пребывания эмитента. Запрос о подтверждении факта регистрации выпуска должен быть выполнен в течение двух рабочих дней после получения.

О том, что российское правительство одобрило ратификацию соглашения между РФ и Белоруссией о взаимном признании локальных выпусков ценных бумаг, в конце мая писали «Известия» со ссылкой на источник в кабмине. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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