Объединение KASE и AIX остановилось из-за санкций против Мосбиржи
Объединение Казахстанской фондовой (KASE) и Астанинской международной (AIX) бирж поставили «на стоп» из-за санкционного акционера в капитале KASE. Речь идет о Московской бирже, заявил глава нацбанка Казахстана Тимур Сулейманов на брифинге.
«Что касается объединения потенциала KASE и AIX: как вы знаете, один из акционеров KASE MOEX (Московская биржа – "Ведомости") попал под санкции. <...> Теперь, исходя из того, что один из акционеров находится под санкциями, это практически нереализуемо», – сказал Сулейманов (цитата по Nur.kz).
Сулейманов уточнил, что решение связано с санкциями США, введенными против Мосбирже. Из-за этих ограничений планы по созданию биржевого холдинга из казахстанских торговых площадок стали «практически нереализуемыми», подчеркнул глава нацбанка республики. Мосбирже принадлежит 13% акций Казахстанской фондовой биржи.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объединить KASE и AIX в сентябре 2023 г. Он объяснил это тем, что две биржи «во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой».
28 июня Казахстанская биржа подтвердила планы по проведению переговоров с Московской биржей о выводе ее из списка акционеров KASE. Торговая площадка собирается выкупить у Мосбиржи свои акции или договориться об их продаже третьим лицам, отметили в KASE.