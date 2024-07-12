Объединение KASE и AIX остановилось из-за санкций против Мосбиржи

«Что касается объединения потенциала KASE и AIX: как вы знаете, один из акционеров KASE MOEX (Московская биржа – "Ведомости") попал под санкции. <...> Теперь, исходя из того, что один из акционеров находится под санкциями, это практически нереализуемо», – сказал Сулейманов (цитата по Nur.kz).