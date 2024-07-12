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Объединение KASE и AIX остановилось из-за санкций против Мосбиржи

Ведомости

Объединение Казахстанской фондовой (KASE) и Астанинской международной (AIX) бирж поставили «на стоп» из-за санкционного акционера в капитале KASE. Речь идет о Московской бирже, заявил глава нацбанка Казахстана Тимур Сулейманов на брифинге.

«Что касается объединения потенциала KASE и AIX: как вы знаете, один из акционеров KASE MOEX (Московская биржа – "Ведомости") попал под санкции. <...> Теперь, исходя из того, что один из акционеров находится под санкциями, это практически нереализуемо», – сказал Сулейманов (цитата по Nur.kz).

Сулейманов уточнил, что решение связано с санкциями США, введенными против Мосбирже. Из-за этих ограничений планы по созданию биржевого холдинга из казахстанских торговых площадок стали «практически нереализуемыми», подчеркнул глава нацбанка республики. Мосбирже принадлежит 13% акций Казахстанской фондовой биржи. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объединить KASE и AIX в сентябре 2023 г. Он объяснил это тем, что две биржи «во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой».

28 июня Казахстанская биржа подтвердила планы по проведению переговоров с Московской биржей о выводе ее из списка акционеров KASE. Торговая площадка собирается выкупить у Мосбиржи свои акции или договориться об их продаже третьим лицам, отметили в KASE.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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