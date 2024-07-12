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Профильный комитет призвал Госдуму принять закон о майнинге в первом чтении

Ведомости

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект о введении регулирования майнинговой деятельности. Рассмотрение законопроекта может пройти на заседании Госдумы 23 июля, сообщил ТАСС. 

Закон предполагает, что требования к деятельности майнеров цифровой валюты (как физических, так и юридических лиц) будет определять и устанавливать правительство по согласованию с Банком России. Исполнение этих требование будет контролировать Минцифры. Право на ведение майнинговое деятельности планируется распространить только на российских индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые будут включены в соответствующий реестр.

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют. Документ предусматривает меры по контролю за оборотом цифровой валюты, в том числе для исключения возможности ее использования для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или иного уголовно наказуемого деяния.

Законопроект о введении регулирования майнинга внесли в Госдуму в ноябре 2022 г. После этого документ был доработан и повторно внесен на рассмотрение в апреле 2024 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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