Профильный комитет призвал Госдуму принять закон о майнинге в первом чтении

Закон предполагает, что требования к деятельности майнеров цифровой валюты (как физических, так и юридических лиц) будет определять и устанавливать правительство по согласованию с Банком России. Исполнение этих требование будет контролировать Минцифры. Право на ведение майнинговое деятельности планируется распространить только на российских индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые будут включены в соответствующий реестр.