Профильный комитет призвал Госдуму принять закон о майнинге в первом чтении
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект о введении регулирования майнинговой деятельности. Рассмотрение законопроекта может пройти на заседании Госдумы 23 июля, сообщил ТАСС.
Закон предполагает, что требования к деятельности майнеров цифровой валюты (как физических, так и юридических лиц) будет определять и устанавливать правительство по согласованию с Банком России. Исполнение этих требование будет контролировать Минцифры. Право на ведение майнинговое деятельности планируется распространить только на российских индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые будут включены в соответствующий реестр.
В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют. Документ предусматривает меры по контролю за оборотом цифровой валюты, в том числе для исключения возможности ее использования для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или иного уголовно наказуемого деяния.
Законопроект о введении регулирования майнинга внесли в Госдуму в ноябре 2022 г. После этого документ был доработан и повторно внесен на рассмотрение в апреле 2024 г.