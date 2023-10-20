Власти предложили локализовать производство «железа» для майнинга

Власти предложили локализовать производство «железа» для майнингаКазна ежегодно недополучает 7 млрд рублей из-за контрабанды оборудования
Государственный бюджет недополучает порядка 7 млрд руб. налогов из-за нелегального ввоза в Россию оборудования для майнинга криптовалют, заявил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) 18 октября на заседании экспертного совета при рабочей группе нижней палаты по вопросу законодательного регулирования цифровых валют. Для борьбы с нелегальными поставками «железа» для майнинга депутат предложил организовать его производство на территории России.
«Так как эта отрасль (майнинг. – «Ведомости») никому не нужна, никто не задумался над собственным производством. Мы разговаривали с Ассоциацией промышленного майнинга (АПМ), и они готовятся к тому, чтобы начать производство здесь. Мы также рассчитываем на помощь и поддержку Минпромторга», – сказал Луговой. По его словам, скоро должна состояться встреча с представителями Минпромторга по данному вопросу. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.
Майнинг для России новая отрасль и оборудование для этой деятельности не всегда удается распознать на таможне, пояснил позже «Ведомостям» Луговой. Поэтому, по его словам, под разными предлогами оно контрабандой ввозится в страну серыми и черными майнерами без уплаты НДС.
За последние два года в Россию легально ввезли 900 товарных партий и 114 000 единиц оборудования, сказал в ходе заседания совета представитель Федеральной таможенной службы Валерий Ногаев. По оценкам АПМ, объем ввоза майнингового оборудования в Россию составляет приблизительно 100 000–150 000 аппаратов в год, рассказал соучредитель ассоциации, генеральный директор группы компаний BitRiver Игорь Рунец на заседании экспертного совета. При стоимости одного аппарата в $1500 получается порядка 20 млрд руб., отметил он.
Объемы потребляемых на майнинг криптовалют энергомощностей в стране, по подсчетам АПМ, составляют 2–2,5 ГВт (исторический максимум общего энергопотребления – 163,5 ГВт. – «Ведомости»), включая так называемый домашний майнинг, т. е. деятельность отдельных граждан, рассказал Рунец. На соучредителей самой ассоциации – BitRiver, «Интелион майн», Promminer, «Стелла» и Next Generation Energy Farm – приходится около 800 МВт, отметил он. Не входящий в ассоциацию промышленный майнинг потребляет от 800 МВт до 1 ГВт мощностей, а серый майнинг – порядка 700 МВт, сказал Рунец.
В апреле 2022 г. Минпромторг уже предлагал на законодательном уровне обязать майнеров использовать в приоритетном порядке российское оборудование. В ведомстве поясняли это необходимостью нивелировать риски информационной безопасности.
Для майнинга необходимо большое кол-во различных компонентов, перечисляет директор по связям с общественностью 3Data Дмитрий Преде: видеокарты, процессоры и другое высокопроизводительное оборудование. Все это, как правило, зарубежные компоненты, равноценных российских аналогов которым пока нет, уточняет он. «Не стоит ожидать, что отечественные продукты появятся уже завтра, но здорово, что данную работу планируют начать. К примеру, к 2030 г. планируется серьезное развитие полупроводниковых предприятий для серийного производства современных микропроцессоров. Для отечественного производства оборудования для майнинга потребуется не меньше времени», – рассуждает Преде.
Современное оборудование для майнинга строится на основе специализированных микросхем-ускорителей, выпускаемых по самым современным техпроцессам, как правило в Тайване на фабрике TSMC, объясняет генеральный директор компании «Промобит» Максим Копосов. Техпроцессы на российских микроэлектронных фабриках не позволяют выпускать микросхемы для майнинга, обладающие конкурентоспособными характеристиками по производительности и энергоэффективности, объясняет он.
«Чисто теоретически, если предположить, что Россия – страна с бесплатной и безлимитной электроэнергией и бесплатным и безлимитным холодом (большим датацентрам требуются значительные мощности для охлаждения производственных помещений. – "ВедомостИ"), можно попробовать "брать количеством" не очень современных и производительных микросхем, но тогда возникает вопрос, хватит ли производственных мощностей российских микроэлектронных фабрик», – говорит Копосов.
Зачем майнерам ассоциация
Игроки майнинговой отрасли (Bitriver, «Интелион майн», Promminer, «Стелла» и Next Generation Energy Farm) учредили в сентябре Ассоциацию промышленного майнинга для лоббирования интересов майнеров и выработки консолидированной точки зрения игроков. В частности, ассоциация хочет ввести промышленный майнинг в правовое поле с прозрачным регулированием и установить промышленный ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для майнинговой деятельности, разработать отвечающее мировым стандартам налогообложение, а также внедрить отраслевые, технологические и бизнес-стандарты. Также важными вопросами в ведении новой организации являются легальный ввоз оборудования для майнинга криптовалют и подключение к энергетической инфраструктуре.
Оборудование для майнинга не является слишком сложным по инфраструктурным меркам и его легко можно собирать с нуля из необходимых компонентов, говорит технического директора Selectel Кирилл Малеванов. Главный вопрос заключается в доступе к микрочипам для майнеров, так как они выпускаются ограниченным числом компаний, добавляет он.
Запуск производства на основе импортной компонентной базы может быть полноценно осуществлен быстрее, чем за год, считает Малеванов. «Создание собственного производства микрочипов -- это отдельный широкий вопрос, который касается многих отраслей. Сегодня почти все производители аппаратного обеспечения для криптовалютного майнинга расположены в Китае», — резюмировал он.
Сейчас майнинговая отрасль в России не регулируется, но эта деятельность не запрещена законом и активно развивается. По оценкам BitRiver, в 2023 г. Россия заняла 2-е место на мировом рынке майнинга биткойна по размеру вычислительных мощностей (хешрейта) с долей в 13%, уступая только США. В ноябре 2022 г. группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах – законопроект описывает регулирование майнинга в России, но он еще не принят.
Принятие профильного законодательства зашло в тупик из-за «разногласий по разным вопросам», признался директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на заседании экспертного совета. В комплекте с основным законом по легализации майнинга есть также инициативы по ответственности за несоблюдение требований законодательства, пояснил он. И как раз в вопросе наказаний «пока не было возможности до конца договориться с правоохранительными органами», отметил Чебесков. Но министерство не сдается и продолжает дискуссию, заверил он.