Власти предложили локализовать производство «железа» для майнинга

Сейчас майнинговая отрасль в России не регулируется, но эта деятельность не запрещена законом и активно развивается. По оценкам BitRiver, в 2023 г. Россия заняла 2-е место на мировом рынке майнинга биткойна по размеру вычислительных мощностей (хешрейта) с долей в 13%, уступая только США. В ноябре 2022 г. группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах – законопроект описывает регулирование майнинга в России, но он еще не принят.