В России создали первую Ассоциацию промышленного майнинга

В России создали первую Ассоциацию промышленного майнингаОна станет конкурентом РАКИБ – крупнейшему на данный момент объединению по криптовалюте
В России создали Ассоциацию промышленного майнинга (АПМ) – это первое в стране объединение с таким профилем. Ее учредили пять компаний – Bitriver, «Интелион майн», Promminer, «Стелла» и «Сибстройкапитал». Все они занимаются поставками оборудования и предоставлением мощностей для майнинга криптовалют. О создании ассоциации «Ведомостям» рассказал директор по взаимодействию с госорганами компании Bitriver Олег Огиенко, который и возглавил новое объединение.
Инициативу создания ассоциации поддерживают в Госдуме. «Хорошо, что игроки объединяются, чтобы отстаивать свои интересы и предлагать свои варианты регулирования», – сказал «Ведомостям» председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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