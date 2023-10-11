В России создали первую Ассоциацию промышленного майнинга

В России создали Ассоциацию промышленного майнинга (АПМ) – это первое в стране объединение с таким профилем. Ее учредили пять компаний – Bitriver, «Интелион майн», Promminer, «Стелла» и «Сибстройкапитал». Все они занимаются поставками оборудования и предоставлением мощностей для майнинга криптовалют. О создании ассоциации «Ведомостям» рассказал директор по взаимодействию с госорганами компании Bitriver Олег Огиенко, который и возглавил новое объединение.