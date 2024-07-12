Чистая прибыль МТС-банка за пять месяцев выросла на 43%

Чистые процентные доходы выросли на 17,7%, до 17 млрд руб. в первую очередь за счет увеличения кредитного портфеля. Чистая процентная маржа за отчетный период составила 8,8% против 10,1% годом ранее. В целом операционные доходы до создания резервов выросли на 33,1%, до 31,1 млрд руб. Их отношение к доходам составило 32,2%.