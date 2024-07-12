Чистая прибыль МТС-банка за пять месяцев выросла на 43%
МТС-банк за пять месяцев 2024 г. нарастил чистую прибыль по МСФО на 43,1% г/г, до 6,4 млрд руб. при рентабельности собственного капитала на уровне 19,4%. Финансовые результаты банк опубликовал на своем сайте.
Особенно сильным был рост чистых комиссионных доходов – 63,1%, до 10,9 млрд руб. Такого результата удалось достичь за счет развития сервисов ежедневного банкинга и роста продаж страховых продуктов, указано в сообщении. Доля чистых комиссионных доходов в операционных доходах до создания резервов составила 35%.
Чистые процентные доходы выросли на 17,7%, до 17 млрд руб. в первую очередь за счет увеличения кредитного портфеля. Чистая процентная маржа за отчетный период составила 8,8% против 10,1% годом ранее. В целом операционные доходы до создания резервов выросли на 33,1%, до 31,1 млрд руб. Их отношение к доходам составило 32,2%.
Акции МТС-банка слабо отреагировали на публикацию финрезультатов. На максимуме 12 июля они доходили до 1868,5 руб. (+1,8%), а к 15:32 мск и вовсе перешли к снижению – до 1824 руб. (-0,65%). По сравнению с ценой первичного публичного размещения (IPO) в 2500 руб. бумаги потеряли 27%.
МТС-банк провел IPO 26 апреля по верхней границе ценового диапазона. Размещение стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов – спрос превысил объем IPO в 15 раз. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Акции банка включены в первый уровень листинга Мосбиржи. Общая рыночная капитализация МТС-банка на момент начала торгов составила порядка 86,6 млрд руб. Доля free-float – 13,3%.