Котировки банка «Санкт-Петербург» потеряли более 4% на фоне отчета по РСБУ

Чистый процентный доход банка по итогам первого полугодия составил 33,6 млрд руб. и увеличился в годовом выражении на 51,5%, за II квартал показатель вырос на 49,6% год к году, сообщается в отчете кредитной организации. Чистый комиссионный доход с января по июнь сократился на 16,3% г/г до 5,4 млрд руб., с апреля по июнь – на 6,3% до 2,8 млрд руб. Выручка банка в первом полугодии достигла 43,9 млрд руб. (+11,5% г/г), во II квартале – 21,4 млрд руб. (+22,4% г/г).