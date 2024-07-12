Котировки банка «Санкт-Петербург» потеряли более 4% на фоне отчета по РСБУ
Стоимость обыкновенных акций банка «Санкт-Петербург» в ходе торгов падала на 4,38% до дневного минимума в 345,95 руб. после раскрытия отчета кредитной организации за первое полугодие 2024 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Привилегированные бумаги максимально дешевели на 5,59% до 45,6 руб.
На закрытии основной сессии торгов котировки «обычек» скорректировались до 351,92 руб., «префов» – до 46,85 руб. За торговый день бумаги подешевели на 2,73 и 3% соответственно. Индекс Мосбиржи с предыдущего закрытия уменьшился на 0,63% до 2973,21 пункта, финансовый индекс – на 0,24% до 10 064,76 п. С начала года стоимость «обычек» банка «Санкт-Петербург» обрушилась на 63,25%, «префы» подешевели на 3,5%. Индикатор рынка акций за период потерял 4,06%, отраслевой бенчмарк вырос на 1,11%.
Чистый процентный доход банка по итогам первого полугодия составил 33,6 млрд руб. и увеличился в годовом выражении на 51,5%, за II квартал показатель вырос на 49,6% год к году, сообщается в отчете кредитной организации. Чистый комиссионный доход с января по июнь сократился на 16,3% г/г до 5,4 млрд руб., с апреля по июнь – на 6,3% до 2,8 млрд руб. Выручка банка в первом полугодии достигла 43,9 млрд руб. (+11,5% г/г), во II квартале – 21,4 млрд руб. (+22,4% г/г).
По итогам первого полугодия банк «Санкт-Петербург» получил чистую прибыль в размере 24,9 млрд руб. – год к году она упала на 11,7%. По II квартала показатель снизился на 21,7% г/г до 10,5 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) за периоды составила 28 и 22,8% соответственно.
16 мая банк «Санкт-Петербург» сообщил о погашении более 4 335 800 акций для сокращения акционерного капитала. 25 апреля акционеры банка проголосовали за уменьшение уставного капитала путем погашения обыкновенных именных акций. Сообщалось, что номинальная стоимость всех погашаемых акций составит 4,33 млн руб. Планировалось, что размер уставного капитала после погашения акций – составит 477,6 млн руб.