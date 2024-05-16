Банк «Санкт-Петербург» погасил более 4,3 млн акций
Банк «Санкт-Петербург» объявил о погашении более 4 335 800 акций, тем самым уменьшив уставной капитал кредитной организации. Об этом говорится в сообщении компании.
25 апреля акционеры банка проголосовали за уменьшение уставного капитала путем погашения обыкновенных именных акций. Сообщалось, что номинальная стоимость всех погашаемых акций составит 4,33 млн руб. Размер уставного капитала после погашения акций – составит 477,6 млн руб.
В мае 2023 г. банк Санкт-Петербург погасил 13,67 млн обыкновенных акций. Как пояснили аналитики «БКС мир инвестиций», решение умеренно позитивно для действующих акционеров, так как с гашением бумаг пропорционально увеличивается их доля в акционерном капитале компании, а получаемая банком чистая прибыль будет распределяться в виде дивидендов на меньшее количество акций.
Акционеры 25 апреля 2024 г. утвердили решение выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 23,37 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. – на привилегированную. Всего на выплату дивидендов банк направит 10,4 млрд руб. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 руб. на обыкновенную акцию и 0,44 руб. на «преф».