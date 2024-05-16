Банк «Санкт-Петербург» погасил более 4,3 млн акций

Акционеры 25 апреля 2024 г. утвердили решение выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 23,37 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. – на привилегированную. Всего на выплату дивидендов банк направит 10,4 млрд руб. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 руб. на обыкновенную акцию и 0,44 руб. на «преф».