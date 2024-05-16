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Банк «Санкт-Петербург» погасил более 4,3 млн акций

Ведомости

Банк «Санкт-Петербург» объявил о погашении более 4 335 800 акций, тем самым уменьшив уставной капитал кредитной организации. Об этом говорится в сообщении компании.

Акции банка в ходе торгов 16 мая на Мосбиржи дешевели на 1,1% до 336 руб. По состоянию на 13:56 мск их стоимость составила 338,33 руб. (-0,41%). Индекс Мосбиржи находился на отметке – 3 482,17 пункта (+0,33%). 

25 апреля акционеры банка проголосовали за уменьшение уставного капитала путем погашения обыкновенных именных акций. Сообщалось, что номинальная стоимость всех погашаемых акций составит 4,33 млн руб. Размер уставного капитала после погашения акций – составит 477,6 млн руб.

В мае 2023 г. банк Санкт-Петербург погасил 13,67 млн обыкновенных акций. Как пояснили аналитики «БКС мир инвестиций», решение умеренно позитивно для действующих акционеров, так как с гашением бумаг пропорционально увеличивается их доля в акционерном капитале компании, а получаемая банком чистая прибыль будет распределяться в виде дивидендов на меньшее количество акций. 

Акционеры 25 апреля 2024 г. утвердили решение выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 23,37 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. – на привилегированную. Всего на выплату дивидендов банк направит 10,4 млрд руб. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 руб. на обыкновенную акцию и 0,44 руб. на «преф».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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