Аналитики Bloomberg оценили ситуацию на рынке после покушения на Трампа

Главный стратег BCA Research Inc. Марко Папич указал, что «инвесторам в облигации следует быть особенно внимательными, поскольку атака, скорее всего, повысит шансы Трампа на выборах». Вместе с тем, по словам Папича, доходность резко выросла на фоне неудачного выступления президента Джо Байдена на дебатах, что свидетельствует о чувствительности казначейских облигаций.