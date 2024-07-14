Аналитики Bloomberg оценили ситуацию на рынке после покушения на Трампа
Инвесторы могут обратить внимание на сделки, наиболее связанные с шансами Дональда Трампа на победу на выборах президента США после покушения, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.
«События этих выходных, вероятно, вызовут повышенную волатильность в понедельник на открытии как на рынках акций, так и на рынках облигаций», – заявил старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардескай.
По словам руководителя группы Markets Live Гарфилда Рейнольдса, 15 июля валютный рынок Азии станет «первым крупным валютным рынком, который отреагирует на стрельбу на выходных».
«Существует потенциал для дополнительной волатильности, и получение четких показаний может быть особенно сложным, поскольку ликвидность будет затруднена из-за национального праздника в Японии», – уточнил Рейнольдс.
Главный стратег BCA Research Inc. Марко Папич указал, что «инвесторам в облигации следует быть особенно внимательными, поскольку атака, скорее всего, повысит шансы Трампа на выборах». Вместе с тем, по словам Папича, доходность резко выросла на фоне неудачного выступления президента Джо Байдена на дебатах, что свидетельствует о чувствительности казначейских облигаций.
«Рынок облигаций должен в какой-то момент осознать, что у президента Трампа больше шансов выиграть на выборах, чем у любого из его соперников», – добавил он.
Кандидат в президенты США, бывший глава государства Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.