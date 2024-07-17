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СФ одобрил закон о взаимном признании выпусков ценных бумаг с Белоруссией

Ведомости

Совет Федерации одобрил законопроект о ратификации соглашения о взаимном признании выпусков ценных бумаг с Белоруссией. Об этом сообщается в базе данных Госдумы.

Соглашение между Россией и Белоруссией подразумевает, что зарегистрированные на территории одной страны проспекты ценных бумаг могут быть размещены в другой стране без повторной регистрации. Такие бумаги могут быть допущены в том числе и к публичным торгам в принимающем государстве.

Права уполномоченных органов, которые выполняют функции регуляторов в России и Белоруссии, соглашение не ограничивает. В случае необходимости они будут принимать решение по приостановке размещения ценных бумаг. Также они смогут запрашивать дополнительную информацию у регулятора страны пребывания эмитента.

Документ был подписан в Москве в декабре 2023 г. Правительство России одобрило ратификацию взаимного признания проспектов ценных бумаг в мае, 9 июня соглашение ратифицировала Госдума. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения на территории республики 12 июля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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