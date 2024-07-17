СФ одобрил закон о взаимном признании выпусков ценных бумаг с Белоруссией
Совет Федерации одобрил законопроект о ратификации соглашения о взаимном признании выпусков ценных бумаг с Белоруссией. Об этом сообщается в базе данных Госдумы.
Соглашение между Россией и Белоруссией подразумевает, что зарегистрированные на территории одной страны проспекты ценных бумаг могут быть размещены в другой стране без повторной регистрации. Такие бумаги могут быть допущены в том числе и к публичным торгам в принимающем государстве.
Права уполномоченных органов, которые выполняют функции регуляторов в России и Белоруссии, соглашение не ограничивает. В случае необходимости они будут принимать решение по приостановке размещения ценных бумаг. Также они смогут запрашивать дополнительную информацию у регулятора страны пребывания эмитента.
Документ был подписан в Москве в декабре 2023 г. Правительство России одобрило ратификацию взаимного признания проспектов ценных бумаг в мае, 9 июня соглашение ратифицировала Госдума. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения на территории республики 12 июля.