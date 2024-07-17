СФ одобрил закон о взаимном признании выпусков ценных бумаг с Белоруссией

Соглашение между Россией и Белоруссией подразумевает, что зарегистрированные на территории одной страны проспекты ценных бумаг могут быть размещены в другой стране без повторной регистрации. Такие бумаги могут быть допущены в том числе и к публичным торгам в принимающем государстве.