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Мосбиржа продлевает срок сбора заявок на участие в pre-IPO SR Space

Ведомости

Мосбиржа продлевает сроки сбора заявок для участия в pre-IPO российского аэрокосмического холдинга SR Space до 29 августа 2024 г. Об этом сообщает площадка.

SR Space открыла книгу заявок на pre-IPO 22 июля и планировала закрыть ее 8 августа. Размещение проходит на внебиржевой платформе ОТС (Over-the-Counter) Мосбиржи MOEX Start. Аудиторская компания ФБК оценила компаниию в 16,9 млрд руб.

Эмитент предложил квалифицированным инвесторам по закрытой подписке 10% ценных бумаг (всего 555 555 обыкновенных акций), выпущенных в рамках дополнительной эмиссии. Стоимость одной бумаги составляет 2750 руб., а общий объем привлечения – 1,53 млрд руб.

«Pre-IPO – это наш первый шаг на рынке капитала. Наша среднесрочная цель за 3-4 года дорасти до полноценного листинга, обеспечив тем самым инвесторам pre-IPO раунда максимальную доходность за счет увеличения оценки компании не менее чем в шесть раз. Мы не исключаем, что уже в начале следующего года в рамках ОТС-рынка Московской биржи откроются вторичные торги нашими акциями», – заявил генеральный директор и основатель SR Space Олег Мансуров.

18 июля «Ведомости» узнали о возможности SR Space провести раунд pre–IPO в формате cash–in. По словам источников, близких к сделке, компания планирует разместить акции на бирже (IPO) планирует через три–четыре года после проведения pre–IPO.

SR Space – это аэрокосмический холдинг, включающий в себя восемь дочерних компаний. Компания разрабатывает суборбитальные и орбитальные ракеты-носители сверхлегкого и легкого классов, малые космические аппараты и предоставляет услуги по развертыванию различных спутниковых группировок. SR Space (до 2022 г. – Success Rockets) основана в июле 2020 г. Олегом Мансуровым, который в данный момент занимает должность генерального директора. По данным «Спарк-Интерфакс», компания на 100% принадлежит гражданам России. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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