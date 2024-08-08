Мосбиржа продлевает срок сбора заявок на участие в pre-IPO SR Space
Эмитент предложил квалифицированным инвесторам по закрытой подписке 10% ценных бумаг (всего 555 555 обыкновенных акций), выпущенных в рамках дополнительной эмиссии. Стоимость одной бумаги составляет 2750 руб., а общий объем привлечения – 1,53 млрд руб.
«Pre-IPO – это наш первый шаг на рынке капитала. Наша среднесрочная цель за 3-4 года дорасти до полноценного листинга, обеспечив тем самым инвесторам pre-IPO раунда максимальную доходность за счет увеличения оценки компании не менее чем в шесть раз. Мы не исключаем, что уже в начале следующего года в рамках ОТС-рынка Московской биржи откроются вторичные торги нашими акциями», – заявил генеральный директор и основатель SR Space Олег Мансуров.
18 июля «Ведомости» узнали о возможности SR Space провести раунд pre–IPO в формате cash–in. По словам источников, близких к сделке, компания планирует разместить акции на бирже (IPO) планирует через три–четыре года после проведения pre–IPO.
SR Space – это аэрокосмический холдинг, включающий в себя восемь дочерних компаний. Компания разрабатывает суборбитальные и орбитальные ракеты-носители сверхлегкого и легкого классов, малые космические аппараты и предоставляет услуги по развертыванию различных спутниковых группировок. SR Space (до 2022 г. – Success Rockets) основана в июле 2020 г. Олегом Мансуровым, который в данный момент занимает должность генерального директора. По данным «Спарк-Интерфакс», компания на 100% принадлежит гражданам России.