Аэрокосмический холдинг SR Space открыл книгу заявок на pre-IPO

«Pre-IPO – это наш первый шаг на рынке капитала. Наша среднесрочная цель за 3-4 года дорасти до полноценного листинга, обеспечив тем самым инвесторам pre-IPO раунда максимальную доходность за счет увеличения оценки компании не менее чем в шесть раз. Мы не исключаем, что уже в начале следующего года в рамках ОТС-рынка Московской биржи откроются вторичные торги нашими акциями, а ближайшие успешные испытания и продуктовые запуски будут способствовать росту интереса к ним, повышая ликвидность бумаги», – заявил генеральный директор и основатель SR Space Олег Мансуров.