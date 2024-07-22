Аэрокосмический холдинг SR Space открыл книгу заявок на pre-IPO
Частный аэрокосмический холдинг SR Space 19 июля открыл книгу заявок на pre-IPO. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Размещение ориентировано только на квалифицированных инвесторов и проходит на внебиржевой платформе ОТС (Over-the-Counter). В рамках дополнительной эмиссии SR Space выпустит 10% ценных бумаг (всего 555 555 обыкновенных акций) по закрытой подписке. Стоимость одной бумаги составляет 2750 руб., а общий объем привлечения – 1,53 млрд руб. Независимая оценка компании достигла 16,9 млрд руб., ее провела аудиторская компания ФБК.
Полученные средства дадут необходимое плечо, которое позволит привлечь больше заемного капитала с низкой процентной ставкой, рассказал представитель компании. Благодаря этому SR Space сможет наладить необходимые производственные мощности, построить наземную инфраструктуру, завершить R&D (научные исследования и разработки – «Ведомости».) и испытания ключевых продуктов. Кроме того, компания рассчитывает начать построение спутниковых группировок для климатического мониторинга парниковых газов, получения оптических снимков и обеспечения спутниковой связи и доступа в интернет, запустить орбитальную ракету сверхлегкого класса и доработать собственный искусственный интеллект для работы с космическими данными.
«Pre-IPO – это наш первый шаг на рынке капитала. Наша среднесрочная цель за 3-4 года дорасти до полноценного листинга, обеспечив тем самым инвесторам pre-IPO раунда максимальную доходность за счет увеличения оценки компании не менее чем в шесть раз. Мы не исключаем, что уже в начале следующего года в рамках ОТС-рынка Московской биржи откроются вторичные торги нашими акциями, а ближайшие успешные испытания и продуктовые запуски будут способствовать росту интереса к ним, повышая ликвидность бумаги», – заявил генеральный директор и основатель SR Space Олег Мансуров.
О том, что холдинг собирается провести pre-IPO, сообщали «Ведомости» 18 июля. Согласно отчетности, выручка холдинга по РСБУ в 2020 г. составила 8,5 млн руб, в 2021 г. – 8 млн руб., в 2022 г. – 47,8 млн руб., в 2023 г. – 183 млн руб. (в 3,8 раза год к году). Ожидаемая консолидированная выручка в 2024 г. должна превысить 600 млн руб. Представитель SR Space подчеркивал в разговоре с «Ведомостями», что холдинг полностью реинвестирует в бизнес и развитие продуктов прибыль, которую генерирует, и ничего не выводит из компании.
SR Space включает в себя восемь дочерних компаний. Они разрабатывает суборбитальные и орбитальные ракеты-носители (РН) сверхлегкого и легкого классов, малые космические аппараты (МКА) и предоставляет услуги по развертыванию различных спутниковых группировок. В апреле 2021 г. холдинг успешно провел первые летные испытания, в декабре – первый тестовый запуск ракеты Nebo–25 с полигона Капустин Яр в Астраханской области. В марте этого года SR Space запустила первый в России сервис для мониторинга парниковых газов из космоса. Дочерние компании SR Space являются резидентами инновационный научно-технологических центров «Сириус» и «Аэрокосмическая инновационная долина».
SR Space попала в блокирующий санкционный список США против сектора оборонной промышленности 12 июня 2024 г. Причина – производство двигателей, разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем их обнаружения и подавления. Мансуров заявлял, что попадание в санкционный список не повлияет на развитие компании «ни в текущий момент, ни в долгосрочной перспективе». Все процессы в SR Space менеджмент изначально выстраивал, допуская такую возможность, добавил он.