Частная космическая компания SR Space планирует провести летом pre–IPO

В июне 2023 г. SR Space подписала соглашение с IT–холдингом Т1 (разработчик и интегратор софта и оборудования) о совместном запуске суборбитальной ракеты. Но в мае «Коммерсантъ» написал, что еще в августе того года холдинг отказался от участия в программе. Гендиректор SR Space Олег Мансуров подтвердил газете, что сотрудничество приостановлено из–за смены руководства в Т1. Представитель SR Space уточнил «Ведомостям», что компания не закрыла проект и продолжает над ним работать, находясь в поисках нового партнера, но рассчитывает «в первую очередь на свои силы».