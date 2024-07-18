Частная космическая компания SR Space планирует провести летом pre–IPO

Частная космическая компания SR Space планирует провести летом pre–IPOЭмитент хочет привлечь около 1,5 млрд рублей, что может стать крупнейшей сделкой на этой стадии
Частная российская космическая компания SR Space (АО «СР Спейс») рассматривает возможность летом провести раунд pre–IPO. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близкие к сделке. На данном этапе эмитент планирует привлечь около 1,5 млрд руб. в формате cash–in. Разместить акции на бирже (IPO) SR Space планирует через три–четыре года после проведения pre–IPO сделки. Представитель компании ответил «Ведомостям», что компания рассматривает выход на рынки капитала и объявит о сделке, когда будет готова.
SR Space – это аэрокосмический холдинг, включающий в себя 8 дочерних компаний. Компания разрабатывает суборбитальные и орбитальные ракеты-носители (РН) сверхлегкого и легкого классов, малые космические аппараты (МКА) и предоставляет услуги по развертыванию различных спутниковых группировок.
SR Space (до 2022 г. – Success Rockets) основана в июле 2020 г. Олегом Мансуровым, который в данный момент занимает должность генерального директора. По данным «Спарк-Интерфакс», компания на 100% принадлежит гражданам России. В 2023 г. Мансуров говорил, что капитал компании на 60% сформирован его накопления, остальные 40% – частные инвесторы. Представитель компании уточнил «Ведомостям», что это 13 человек.
В конце 2021 г. Мансуров заявил о планах компании выйти на биржу через SPAC (special purpose acquisition company). Это специальная торгующаяся на бирже «компания–пустышка», которая создается и листингуется для последующего слияния с другой частной компанией, которая становится публичной без IPO. В данный момент такой сценарий не рассматривается, уточнил «Ведомостям» представитель компании.
По данным компании, выручка холдинга по РСБУ в 2020 г. составила 8,5 млн руб, в 2021 г. – 8 млн руб., в 2022 г. – 47,8 млн руб., в 2023 г. – 183 млн руб. (в 3,8 раза год к году). При этом представитель SR Space подчеркнул, что холдинг полностью реинвестирует в бизнес и развитие продуктов прибыль, которую генерирует, и ничего не выводит из компании.
В апреле 2021 г. компания успешно провела первые летные испытания, в декабре – первый тестовый запуск ракеты Nebo–25 с полигона Капустин Яр в Астраханской области. В марте этого года SR Space запустила первый в России сервис для мониторинга парниковых газов из космоса. Дочерние компании SR Space являются резидентами инновационный научно-технологических центров «Сириус» и «Аэрокосмическая инновационная долина».
В июне 2023 г. SR Space подписала соглашение с IT–холдингом Т1 (разработчик и интегратор софта и оборудования) о совместном запуске суборбитальной ракеты. Но в мае «Коммерсантъ» написал, что еще в августе того года холдинг отказался от участия в программе. Гендиректор SR Space Олег Мансуров подтвердил газете, что сотрудничество приостановлено из–за смены руководства в Т1. Представитель SR Space уточнил «Ведомостям», что компания не закрыла проект и продолжает над ним работать, находясь в поисках нового партнера, но рассчитывает «в первую очередь на свои силы».
SR Space попала в блокирующий санкционный список США против сектора оборонной промышленности 12 июня 2024 г. Причина – производство двигателей, разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем их обнаружения и подавления. Мансуров заявлял, что попадание в санкционный список не повлияет на развитие компании «ни в текущий момент, ни в долгосрочной перспективе». Все процессы в SR Space менеджмент изначально выстраивал, допуская такую возможность, добавил он.
В среду, 17 июля, Совет Федерации одобрил на заседании закон о применении концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере космической деятельности. Механизмы ГЧП будут применяться в проектах по обеспечению широкополосного доступа в сеть Интернет и дистанционному зондированию Земли, в рамках изучения потоков парниковых газов.