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Частная космическая компания SR Space планирует провести летом pre–IPO

Эмитент хочет привлечь около 1,5 млрд рублей, что может стать крупнейшей сделкой на этой стадии
Михаил Кузнецов
Основатель и генеральный директор частной космической компании SR Space Олег Мансуров/ Артем Геодакян / ТАСС

Частная российская космическая компания SR Space (АО «СР Спейс») рассматривает возможность летом провести раунд pre–IPO. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близкие к сделке. На данном этапе эмитент планирует привлечь около 1,5 млрд руб. в формате cash–in. Разместить акции на бирже (IPO) SR Space планирует через три–четыре года после проведения pre–IPO сделки. Представитель компании ответил «Ведомостям», что компания рассматривает выход на рынки капитала и объявит о сделке, когда будет готова.

SR Space – это аэрокосмический холдинг, включающий в себя 8 дочерних компаний. Компания разрабатывает суборбитальные и орбитальные ракеты-носители (РН) сверхлегкого и легкого классов, малые космические аппараты (МКА) и предоставляет услуги по развертыванию различных спутниковых группировок.

SR Space (до 2022 г. – Success Rockets) основана в июле 2020 г. Олегом Мансуровым, который в данный момент занимает должность генерального директора. По данным «Спарк-Интерфакс», компания на 100% принадлежит гражданам России. В 2023 г. Мансуров говорил, что капитал компании на 60% сформирован его накопления, остальные 40% – частные инвесторы. Представитель компании уточнил «Ведомостям», что это 13 человек.

В конце 2021 г. Мансуров заявил о планах компании выйти на биржу через SPAC (special purpose acquisition company). Это специальная торгующаяся на бирже «компания–пустышка», которая создается и листингуется для последующего слияния с другой частной компанией, которая становится публичной без IPO. В данный момент такой сценарий не рассматривается, уточнил «Ведомостям» представитель компании.

По данным компании, выручка холдинга по РСБУ в 2020 г. составила 8,5 млн руб, в 2021 г. – 8 млн руб., в 2022 г. – 47,8 млн руб., в 2023 г. – 183 млн руб. (в 3,8 раза год к году). При этом представитель SR Space подчеркнул, что холдинг полностью реинвестирует в бизнес и развитие продуктов прибыль, которую генерирует, и ничего не выводит из компании.

В апреле 2021 г. компания успешно провела первые летные испытания, в декабре – первый тестовый запуск ракеты Nebo–25 с полигона Капустин Яр в Астраханской области. В марте этого года SR Space запустила первый в России сервис для мониторинга парниковых газов из космоса. Дочерние компании SR Space являются резидентами инновационный научно-технологических центров «Сириус» и «Аэрокосмическая инновационная долина». 

В июне 2023 г. SR Space подписала соглашение с IT–холдингом Т1 (разработчик и интегратор софта и оборудования) о совместном запуске суборбитальной ракеты. Но в мае «Коммерсантъ» написал, что еще в августе того года холдинг отказался от участия в программе. Гендиректор SR Space Олег Мансуров подтвердил газете, что сотрудничество приостановлено из–за смены руководства в Т1. Представитель SR Space уточнил «Ведомостям», что компания не закрыла проект и продолжает над ним работать, находясь в поисках нового партнера, но рассчитывает «в первую очередь на свои силы».

SR Space попала в блокирующий санкционный список США против сектора оборонной промышленности 12 июня 2024 г. Причина – производство двигателей, разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем их обнаружения и подавления. Мансуров заявлял, что попадание в санкционный список не повлияет на развитие компании «ни в текущий момент, ни в долгосрочной перспективе». Все процессы в SR Space менеджмент изначально выстраивал, допуская такую возможность, добавил он.

В среду, 17 июля, Совет Федерации одобрил на заседании закон о применении концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере космической деятельности. Механизмы ГЧП будут применяться в проектах по обеспечению широкополосного доступа в сеть Интернет и дистанционному зондированию Земли, в рамках изучения потоков парниковых газов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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