Иностранные инвесторы вывели рекордный объем средств из Китая
Во втором квартале иностранные инвесторы вывели рекордный объем средств из Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Государственного валютного управления КНР.
В период с апреля по июнь обязательства Китая по прямым инвестициям в платежном балансе сократились почти на $15 млрд. Если показатель продолжит снижаться до конца года, это будет первый годовой чистый отток капитала как минимум с 1990 г.
Bloomberg также пишет, что за последние годы иностранные инвестиции в Китай резко сократились из-за замедления экономики и роста геополитической напряженности. Влияние оказал и быстрый переход на электромобили в Китае. В публикации отмечается, что он «застал иностранных автопроизводителей врасплох».
При этом китайские компании стремительно наращивают инвестиции, вкладывая средства в заводы по производству электромобилей и аккумуляторов. Объем инвестиций из КНР во II квартале достиг $71 млрд, что на 80% больше аналогичного периода прошлого года.
В июле Еврокомиссия ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно ее решению, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей – BYD, Geely и SAIC. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%. В августе стало известно, что страны Евросоюза, скорее всего, поддержат введение предлагаемых пошлин на китайские электромобили в ноябре.