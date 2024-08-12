Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Иностранные инвесторы вывели рекордный объем средств из Китая

Ведомости

Во втором квартале иностранные инвесторы вывели рекордный объем средств из Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Государственного валютного управления КНР.

В период с апреля по июнь обязательства Китая по прямым инвестициям в платежном балансе сократились почти на $15 млрд. Если показатель продолжит снижаться до конца года, это будет первый годовой чистый отток капитала как минимум с 1990 г.

Bloomberg также пишет, что за последние годы иностранные инвестиции в Китай резко сократились из-за замедления экономики и роста геополитической напряженности. Влияние оказал и быстрый переход на электромобили в Китае. В публикации отмечается, что он «застал иностранных автопроизводителей врасплох».

При этом китайские компании стремительно наращивают инвестиции, вкладывая средства в заводы по производству электромобилей и аккумуляторов. Объем инвестиций из КНР во II квартале достиг $71 млрд, что на 80% больше аналогичного периода прошлого года.

В июле Еврокомиссия ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно ее решению, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей – BYD, Geely и SAIC. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%. В августе стало известно, что страны Евросоюза, скорее всего, поддержат введение предлагаемых пошлин на китайские электромобили в ноябре. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных