Индексы Уолл-Стрит снижаются в преддверии публикации макроэкономических данных
Индексы Уолл-Стрит снизились в ожидании данных, которые будут опубликованы органами госстатистики позже на неделе. В центре внимания находится динамика потребительских цен в США, сообщает Reuters.
По данным агентства, восемь из 11 основных секторов S&P торговались в красной зоне. Акции Tesla упали более чем на 1%, что стало причиной потерь на фоне более широкого спада акций компаний с большой капитализацией и хорошей динамикой в течение года. Инвесторы, как утверждает агентство, ждут публикации данных относительно динамики индекса потребительских цен в США 14 августа, который, как ожидается, покажет, что общая инфляция в июле ускорилась на 0,2% в месячном исчислении.
6 августа японский индекс Nikkei, отражающий капитализацию 225 японских компаний, после рекордного падения на торгах 5 августа резко взлетел до отметки, превышающей 34 500 пунктов. Индекс S&P 500 потерял 3% 5 августа, а индекс Nasdaq Composite снизился на 3,43%, продолжив недавнюю распродажу из опасений возможной рецессии в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций вернулась на уровень 3,84%.