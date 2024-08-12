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Индексы Уолл-Стрит снижаются в преддверии публикации макроэкономических данных

Ведомости

Индексы Уолл-Стрит снизились в ожидании данных, которые будут опубликованы органами госстатистики позже на неделе. В центре внимания находится динамика потребительских цен в США, сообщает Reuters.

По данным агентства, восемь из 11 основных секторов S&P торговались в красной зоне. Акции Tesla упали более чем на 1%, что стало причиной потерь на фоне более широкого спада акций компаний с большой капитализацией и хорошей динамикой в течение года. Инвесторы, как утверждает агентство, ждут публикации данных относительно динамики индекса потребительских цен в США 14 августа, который, как ожидается, покажет, что общая инфляция в июле ускорилась на 0,2% в месячном исчислении.

6 августа японский индекс Nikkei, отражающий капитализацию 225 японских компаний, после рекордного падения на торгах 5 августа резко взлетел до отметки, превышающей 34 500 пунктов. Индекс S&P 500 потерял 3% 5 августа, а индекс Nasdaq Composite снизился на 3,43%, продолжив недавнюю распродажу из опасений возможной рецессии в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций вернулась на уровень 3,84%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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