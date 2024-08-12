Индексы Уолл-Стрит снижаются в преддверии публикации макроэкономических данных

По данным агентства, восемь из 11 основных секторов S&P торговались в красной зоне. Акции Tesla упали более чем на 1%, что стало причиной потерь на фоне более широкого спада акций компаний с большой капитализацией и хорошей динамикой в течение года. Инвесторы, как утверждает агентство, ждут публикации данных относительно динамики индекса потребительских цен в США 14 августа, который, как ожидается, покажет, что общая инфляция в июле ускорилась на 0,2% в месячном исчислении.